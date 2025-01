În ultimul an, disponibilizările au afectat nu doar în industria jocurilor de noroc, ci și industria tehnologiei în general.

Și, deși anul nu a început bine, se pare că valul concedierilor continuă la fel de puternic.

Sunt vizați doar angajații cu performanțe slabe

După cum a informat Business Insider, Microsoft a decis să concedieze angajați din mai multe sectoare ale companiei. Acestea includ securitatea, vânzările, dispozitivele și jocurile. Un purtător de cuvânt al Microsoft a spus că disponibilizările nu sunt foarte mari, dar nu a specificat un număr precis al celor care vor fi dați afară. Business Insider a precizat că sunt vizați doar angajații cu performanțe slabe din cadrul companiei, informează Windowscentral.

Concedierile au loc la doar câteva luni după ce Microsoft a decis să renunțe la 650 de oameni din sectorul jocurilor video. Reprezentanții Microsoft au confirmat că disponibilizările vizau, în principal, funcțiile corporative și cele de asistență din cadrul Xbox.

De asemenea, Bloomberg News a relatat despre aceste concedieri, menționând că decizia vine ca parte a eforturilor companiei de a-și ajusta structura organizațională post-fuziune.

De ce această măsură „dificilă” este necesară

Phil Spencer, directorul general al Microsoft Gaming, a transmis un mesaj intern angajaților, explicând că această măsură „dificilă” este necesară pentru a asigura succesul pe termen lung al diviziei de gaming. El a subliniat că, deși restructurarea afectează anumite echipe, niciun joc, studio sau dispozitiv nu va fi anulat sau închis.

Industria a fost afectată în ultimii 2 ani, 10.500 de posturi fiind desființate în 2023 și alte 14.600 de locuri de muncă în 2024.

Aceste concedieri s-au făcut la Embracer Group, Microsoft, Electronic Arts, Sony, Epic, Take Two, Riot și altele. În plus, peste 30 de studiouri de dezvoltare a jocurilor video din Statele Unite și-au redus personalul.

Profituri Microsoft în 2024

În anul fiscal 2024, Microsoft Corporation a raportat un venit net de peste 88,14 miliarde de dolari, o creștere față de cifra anului fiscal 2023 de 72,36 miliarde de dolari. Veniturile companiei din vânzări au atins, de asemenea, un vârf în anul fiscal 2024, fiind de 245 de miliarde de dolari SUA.

De la înființarea sa în 1975, Microsoft a devenit una dintre cele mai de succes firme de tehnologie din lume și a experimentat decenii de succes continuu. Unele dintre principalele proiecte de afaceri ale companiei includ sistemul de operare Windows, pachetele software, cum ar fi Microsoft Office, liniile sale de electronice de larg consum, precum și oferte mai noi, cum ar fi soluțiile de cloud computing. Din 2014, segmentul de cloud inteligent al Microsoft a cunoscut o creștere constantă.

Veniturile Microsoft Gaming au crescut cu 51%, la peste 5,4 miliarde de dolari, datorită achiziției Activision Blizzard.

Cu toate acestea, un trimestru puternic pentru Windows (cu până la 5,9 miliarde de dolari) a detronat sistemul de operare pentru PC, care a ajuns pe locul trei printre liniile majore de produse ale Microsoft.