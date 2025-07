Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri seară că România a fost scoasă din programul Visa Waiver „într-un moment în care administraţia Trump a ales un mesaj mai ferm faţă de cetăţenii din afara SUA, în general”.

Ea a arătat că decizia nu este doar una politică, ci și una tehnică, ce reflectă o schimbare de abordare din partea Washingtonului față de întreaga regiune.

Ministrul a susținut că, pe lângă factorii externi, România a fost dezavantajată și de atitudinea unor politicieni români. Potrivit Oanei Țoiu, „nu a ajutat nici faptul că am avut politicieni care s-au declarat patrioţi în ţară, dar peste Ocean au comunicat contrar intereselor naționale”.

Oficialul a precizat că România continuă dialogul cu SUA pe toate canalele diplomatice și că obiectivul rămâne integrarea deplină în programul Visa Waiver.

În contextul războiului din Ucraina, Oana Țoiu a subliniat importanța sprijinirii eforturilor de apărare ale Kievului. Ea a declarat că „orice înseamnă o creştere a siguranţei pentru Ucraina, înseamnă o creştere a siguranţei pe teritoriul României”.

Ministrul a amintit că sistemele de apărare antiaeriană s-au dovedit utile și în zonele unde trăiesc comunități de români. În cadrul întâlnirilor bilaterale, partea română a ridicat problema protejării minorității românești, exprimându-și îngrijorarea față de situația preoților care nu doresc să fie afiliați Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Potrivit ministrului, România mediază aceste divergențe și a transmis părții ucrainene că respectarea drepturilor comunității române reprezintă o prioritate diplomatică.

„Am vorbit despre minoritatea românească din Ucraina la întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu reprezentanţii ucraineni, am vrut să mă asigur că nevoile comunităţii noastre sunt ştiute, înţelese şi respectate. Ucraina a luat decizia pe care noi o considerăm corectă, aceea de a cere bisericelor ortodoxe să iasă de sub tutela Moscovei. De aici încolo, opiniile se despart. Au fost preoţi care au cerut să lucreze alături de Biserica Ortodoxă Română, nu cu cea de la Kiev, iar asta e o problemă pe care o mediem. Nici opiniile nu sunt unitare în interiorul comunităţilor de români. Căutăm soluţii, dar e o prioritate comunicată părţii ucrainene”, a mai spus ministrul.