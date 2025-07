Vineri, 18 iulie, în prima zi după eliberarea sa, Elena Udrea a făcut primele declarații, după ce a petrecut exact 24 de ore în compania familiei sale.

La scurt timp după prânz, fostul ministru al Turismului a ieșit din casă însoțită de fiica ei, Eva Maria, și de partenerul său, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea a povestit că vor merge în oraș, să facă cumpărături, pentru că nu avuseseră nimic pregătit. Aceasta a adăugat că intenționează să se întâlnească cu prieteni, iar Eva, fiica ei, era fericită să își revadă toți amicii care așteptau să o vadă pe mama ei.

Fostul ministru a spus că își va petrece vacanța cu Eva înainte de începerea clasei I, iar apoi plănuiește să revină în mediul privat, ocupându-se de afacerile familiei și implicându-se activ într-o asociație non-guvernamentală care sprijină reintegrarea persoanelor eliberate din închisoare.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami. (…)

Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi cu siguranță că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a declarat ea, potrivit Cancan.