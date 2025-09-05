Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunţat că a preluat coordonarea sectorului investiţii şi instrumente financiare. Măsura vine într-o perioadă în care piaţa de capital din România atinge noi recorduri de dezvoltare, iar instituţia are pe agendă digitalizarea, actualizarea legislaţiei şi consolidarea protecţiei investitorilor.

„Preiau coordonarea sectorului investiţii şi instrumente financiare într-un moment-cheie pentru piaţa de capital din România. Cred cu tărie că o piaţă de capital puternică înseamnă o economie mai rezilientă, companii mai bine finanţate şi investitori mai bine protejaţi”, a declarat Avrămescu.

Oficialul a menţionat patru direcţii principale de acţiune:

continuarea procesului de digitalizare a ASF, pentru o interacţiune mai rapidă şi predictibilă cu actorii din piaţă;

alinierea cadrului legislativ la standardele europene;

creşterea transparenţei şi a gradului de protecţie pentru investitori;

stimularea listărilor şi facilitarea accesului la finanţare prin piaţa de capital.

Avrămescu a subliniat că România dispune astăzi de o piaţă de capital recunoscută internaţional, iar obiectivul ASF este consolidarea acestui parcurs şi deschiderea de noi oportunităţi pentru companii şi investitori.

Într-un interviu acordat Economica, Avrămescu a explicat că preluarea atribuţiilor are la bază şi proiectele de transformare digitală pe care le coordonează în instituţie.

„Odată cu preluarea atribuţiilor de coordonare a sectorului de investiţii şi instrumente financiare, priorităţile mele vizează continuarea transformării ASF într-o instituţie predictibilă, transparentă şi digitală, care să sprijine dezvoltarea unei pieţe de capital moderne, reziliente şi atractive pentru investitorii locali, dar şi internaţionali”, a spus acesta.

El a punctat că digitalizarea proceselor va include platforme cu module de inteligenţă artificială pentru verificarea automată a documentaţiilor, reducerea timpilor de autorizare şi îmbunătăţirea monitorizării preventive.

„Consider că un proces de autorizare bazat pe reguli clare, automatizat şi rapid este esenţial pentru atragerea de noi emitenţi şi pentru creşterea numărului investitorilor instituţionali. (…) Digitalizarea nu este doar un proiect tehnic, ci un instrument prin care îmbunătăţim serviciile oferite consumatorilor şi consolidăm protecţia acestora”, a subliniat Avrămescu.

Prim-vicepreşedintele ASF a evidenţiat că transformarea digitală trebuie susţinută de o adaptare legislativă constantă.

„Digitalizarea ar fi limitată fără un cadru normativ actualizat. Avem nevoie de reguli clare, moderne şi adaptate realităţilor pieţei pentru a asigura predictibilitate şi competitivitate”, a declarat acesta.

ASF derulează un proces amplu de modernizare a legislaţiei pieţei de capital, în linie cu Strategia Naţională 2023–2026 şi cu angajamentele României privind aderarea la OECD. Printre iniţiative se numără transpunerea Directivei AIFMD II şi modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2014, aflate deja în consultare publică.

Piaţa de capital românească a înregistrat în 2025 o creştere semnificativă: capitalizarea bursieră a depăşit pragul de 450 mld. lei la jumătatea lunii august, în creştere cu aproape 30% de la începutul anului. Indicele BET a avansat cu peste 20%, iar numărul de investitori a urcat la 262.737, un record istoric.

Un reper major îl reprezintă includerea, din septembrie 2025, a 12 companii româneşti în indicii FTSE Russell, dintre care 9 în FTSE Global All Cap.

„Ambele măsuri confirmă progrese instituţionale şi de infrastructură, stabilitate pe piaţă recunoscută la nivel global şi capacitate de a atrage capital internaţional”, a arătat Avrămescu.

Pe agenda ASF se află şi implementarea Punctului Unic de Acces European (ESAP), proiect coordonat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA).

„Platforma ESAP va aduce beneficii concrete tuturor participanţilor din piaţă: investitorii vor avea acces gratuit şi rapid la informaţii esenţiale, companiile îşi vor putea prezenta mai transparent activitatea, iar autorităţile vor dispune de instrumente moderne pentru monitorizare. Este un proiect care democratizează accesul la date financiare şi stimulează dezvoltarea unei pieţe de capital mai atractive şi mai eficiente”, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu.

Guvernul a adoptat recent proiectul de lege privind implementarea ESAP la nivel local, care urmează să fie dezbătut în Parlament.

Avrămescu a arătat că toate aceste iniţiative – digitalizare, modernizarea legislaţiei, stimularea listărilor şi implementarea ESAP – converg către acelaşi obiectiv: consolidarea rolului pieţei de capital în economia României şi protejarea investitorilor.