Alexandru Petrescu a apreciat miercuri, pe pagina sa de Facebook, că piața de capital a transmis semnale pozitive, consolidându-și rolul de reper pentru investitori și de canal de finanțare a economiei. Datele pentru primul semestru indică o evoluție solidă: indicele BET a crescut cu 12,05% față de sfârșitul anului 2024, semnalând încrederea în companiile listate; capitalizarea bursieră a urcat la 396,15 miliarde de lei, în creștere cu 13,1% față de finalul anului trecut; valoarea tranzacțiilor pe piața reglementată și pe SMT a atins 20,31 miliarde de lei, aproape 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent; titlurile de stat au atras peste 6,22 miliarde de lei, reflectând interesul ridicat pentru instrumentele cu venit fix.

De asemenea, industria fondurilor de investiții a continuat să se extindă, activele organismelor de plasament colectiv ajungând la 47,8 miliarde de lei (+7,9% față de sfârșitul anului 2024), iar activele societăților de investiții listate la 16,6 miliarde de lei.

„Piaţa de capital a transmis însă semnale pozitive, consolidându-şi rolul de reper pentru investitori şi de canal de finanţare a economiei. Datele primului semestru arată o evoluţie solidă: indicele BET a crescut cu 12,05% faţă de finalul anului 2024, reflectând încrederea în companiile listate; capitalizarea bursieră a urcat la 396,15 miliarde de lei, cu 13,1% peste nivelul de la sfârşitul anului trecut; valoarea tranzacţiilor pe piaţa reglementată şi pe SMT a atins 20,31 miliarde de lei, în creştere cu aproape 30% faţă de primul semestru din 2024; titlurile de stat au atras peste 6,22 miliarde de lei, confirmând interesul ridicat pentru instrumentele cu venit fix. Industria fondurilor de investiţii a continuat să se extindă, activele organismelor de plasament colectiv ajungând la 47,8 miliarde lei (+7,9% faţă de sfârşitul anului 2024), iar activele societăţilor de investiţii listate la 16,6 miliarde lei”, a scris Alexandru Petrescu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Piața de capital din România a continuat să înregistreze o evoluție pozitivă, în ciuda presiunilor externe și a vulnerabilităților interne, consolidându-și rolul de reper de stabilitate și de sursă de oportunități pentru investitori.

Potrivit președintelui ASF, prima jumătate a anului 2025 a adus noi provocări pentru economia globală. Escaladarea tensiunilor geopolitice, în special conflictul din Orientul Mijlociu, împreună cu extinderea tarifelor comerciale aplicate de Statele Unite, au accelerat tendințele protecționiste și au crescut volatilitatea pe piețele internaționale.

„În acest climat fragil, Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere globală de 3% pentru 2025 şi 3,1% pentru 2026, cifre uşor peste proiecţiile anterioare, dar insuficiente pentru a contrabalansa riscurile în creştere. Europa a intrat în acest context cu un mix de rezilienţă şi vulnerabilitate. Susţinută de cererea internă şi de o piaţă a muncii robustă, economia UE a continuat să crească moderat, însă tensiunile comerciale au afectat exporturile, iar datoria publică ridicată limitează spaţiul de manevră fiscal. Inflaţia s-a temperat, apropiindu-se de ţinta Băncii Centrale Europene, dar diferenţele dintre politica monetară europeană şi cea americană pun presiune pe pieţele financiare. În acest context, România a reuşit să se poziţioneze peste media europeană din perspectiva creşterii economice. PIB-ul a avansat cu 1,2% în trimestrul II şi cu 2,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, semnalând un ritm mai solid decât în zona euro. Totuşi, dezechilibrele macroeconomice, inflaţia persistentă şi deficitele gemene ridicate rămân o provocare de fond”, a arătat Alexandru Petrescu.

”Piaţa locală de capital a înregistrat evoluţii pozitive în primul semestru din 2025, capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată atingând nivelul de 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creştere cu aproximativ 13% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul anului 2024. Majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat evoluţii pozitive la finalul lunii iunie 2025 comparativ cu sfârşitul anului precedent. Indicele de referinţă BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a consemnat o creştere de aproximativ 12% faţă de 31 decembrie 2024”, arată raportul ASF.

La sfârșitul lunii iunie 2025, valoarea totală a tranzacțiilor pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a ajuns la 20,31 miliarde de lei, în creștere cu aproape 30% față de aceeași perioadă a anului 2024. În același timp, numărul total de tranzacții efectuate în primul semestru al anului 2025 a scăzut cu 14% comparativ cu intervalul similar din anul precedent. Din întreaga valoare a tranzacțiilor, aproximativ 98,9% s-au realizat pe piața reglementată a BVB, iar restul pe SMT.

Valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2025, a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, înregistrând un nivel de aproximativ 6,22 miliarde de lei. Acţiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de aproape 36% din totalul valorii tranzacţionate la BVB până la finalul primului semestru din 2025.

La sfârşitul lunii iunie 2025, cei mai activi intermediari pe BVB (piaţa reglementată şi SMT) au fost societăţile de servicii de investiţii financiare, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 23,4 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF şi instituţiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată. Totodată, intermediarii autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene au deţinut o cotă de piaţă de 6%, activitatea acestora fiind concentrată preponderent în cadrul firmelor de investiţii.

SSIF-urile aveau în custodie, la sfârşitul lunii iunie 2025, o valoare cumulată a activelor de 47,97 miliarde de lei, reprezentând atât disponibilităţi ale clienţilor, cât şi titluri financiare deţinute de aceştia. Numărul cumulat al conturilor de clienţi activi ai SSIF-urilor la finalul primului semestru a fost de 139.700.

La finalul semestrului I, pe piaţa românească îşi desfăşurau activitatea 20 administratori, din care 6 autorizaţi exclusiv ca şi societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), 6 autorizaţi exclusiv ca şi administratori de fonduri alternative de investiţii (AFIA), iar 8 având dublă autorizaţie.

O analiză orientată pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la nivelul primelor şase luni din anul 2025, comparativ cu finalul anului 2024, au fost înregistrate creşteri ale activelor totale pentru OPCVM-uri (9,19%), FP (0,44%) şi SI-uri (8,47%) şi diminuări ale activelor totale pentru FIA (-3,27%).

La 30 iunie 2025, primele trei SAI administrau aproximativ 74,79% din activele OPCVM şi 69,9% din activele FIA. La aceeaşi dată, activele nete aferente celor şapte SI-uri au cumulat aproximativ 16,59 miliarde de lei, în creştere cu peste 8% faţă de finalul anului 2024, când s-a consemnat un nivel de 15,34 miliarde de lei.