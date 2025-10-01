CEC Bank a demonstrat performanțe remarcabile în prima jumătate a anului 2025, subliniind rolul său de instituție financiară responsabilă, aflată într-o continuă evoluție digitală și în eforturi constante de a susține dezvoltarea economiei locale și bunăstarea comunităților.

În prima jumătate a anului 2025, CEC Bank și-a intensificat eforturile de modernizare digitală, canalizând aproape 61 de milioane de lei în proiecte menite să asigure clienților experiențe financiare rapide, sigure și la îndemâna tuturor.

Transformarea digitală a CEC Bank, recunoscută ca una dintre cele mai complexe din sistemul bancar românesc, a înregistrat progrese importante, incluzând implementarea CRM, dezvoltarea noului Core Banking System și integrarea platformelor auxiliare.

Datorită progreselor constante în cadrul Programului de Transformare, modernizării sucursalelor și reînnoirii flotei de ATM-uri și MFM-uri, investițiile CEC Bank au crescut cu 42% comparativ cu prima jumătate a anului precedent.

În primele șase luni ale anului 2025, clienții CEC Bank au accesat produsele de creditare preponderent prin canalele digitale, inclusiv Internet & Mobile Banking și fluxurile digitale din unități, înregistrând o creștere de aproximativ 70% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, vânzările de pachete de cont curent prin intermediul canalelor online au urcat cu circa 25%, în timp ce actualizările de date efectuate de clienți prin CEC_IN și fluxurile digitale din sucursale au înregistrat un avans impresionant de aproximativ 150% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În prima jumătate a anului 2025, CEC Bank și-a extins constant oferta din Marketplace-ul CEC_IN, introducând noi produse și servicii, de la pachete de creditare și pre-aprobări pentru credite ipotecare, până la polițe de asigurare de călătorie și asistență rutieră.

În plus, CEC Bank a sprijinit inițiative majore la nivel național, printre care implementarea RoPay, o soluție inovatoare de plată prin coduri QR, concepută ca alternativă la cardurile tradiționale.

Ca parte a eforturilor continue de digitalizare, platformele de online banking ale CEC Bank au fost dotate cu noi măsuri menite să protejeze clienții împotriva amenințărilor cibernetice și să sporească siguranța tranzacțiilor, incluzând geolocalizarea și pași suplimentari de autentificare.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, prin finanțarea și sprijinirea companiilor și persoanelor fizice:

Peste 42.000 de credite noi au fost acordate în primele 6 luni ale anului 2025, cu o valoare cumulată de aproximativ 5,5 miliarde de lei.

Peste 37.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de cca. 2 miliarde lei, destinate investițiilor imobiliare sau concretizării altor proiecte personale. Volumul creditelor acordate a crescut cu 29,6% față de perioada similară a anului precedent.

Creditele nou acordate în prima jumătate a anului 2025 clienților persoane juridice sunt în valoare de peste 3,5 miliarde lei, din care peste 500 milioane de lei au fost acordate clienților nou intrați în portofoliul băncii. Ne-am concentrat pe susținerea proiectelor investiționale ale clienților existenți, dar și pe diversificarea portofoliului.

Sprijinim dezvoltarea segmentului Agribusiness prin produse dedicate, consultanță și o experiență îmbunătățită pentru clienți. A fost lansat noul flux digital de creditare pentru creditele APIA, integrat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, care reduce timpul de aprobare a unui credit de la câteva zile la doar 30 de minute. În fiecare an, banca acordă peste 6.000 de credite APIA agricultorilor români.

Principalele domenii de activitate finanțate, în corelație cu programele care vizează proiecte de interes național și regional au fost: agricultura, industria, comerțul și construcțiile.

Numărul de carduri active CEC Bank la 30.06.2025 a crescut cu 10,55% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prima jumătate a anului 2025, Banca a extins funcționalitatea cardului Visa Multicurrency, care poate fi atașat la 10 conturi (un cont în lei și 9 conturi în valută), autorizarea de tranzacții fiind posibilă acum inclusiv din conturile în EUR și USD (anterior numai din contul în LEI) în cazul în care nu există disponibil în contul deschis în valuta țării în care se realizează tranzacții.

Volumele tranzacționate din activitatea de emitere și acceptare carduri (tranzacții cash și sales la echipamentele ATM și POS ale Băncii) au înregistrat creșteri de circa 30% în primul semestru al anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, atât ca număr, cât și ca valoare.

O pondere importantă în aceste creșteri a fost generată de plata prin card a Titlurilor de stat Tezaur, implementată de bancă prin platforma ghiseul.ro, la care se adaugă volumele generate din alte contracte de acceptare încheiate cu comercianți importanți din categoria instituții de stat, dar și comercianți mari din mediul privat.

Începând din luna februarie 2025, CEC Bank a implementat, în parteneriat, plata cu cardul a călătoriei direct în mjloacele de transport public în mai multe localități din țară (Alba Iulia, Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Satu Mare, Slatina, Deva).

Grupul CEC Bank a înregistrat o creștere a activelor nete de 7,0% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, acestea urcând de la 93,31 miliarde de lei la 99,42 miliarde de lei.

La nivelul băncii, profitul net a urcat cu 12,8% față de perioada similară a anului trecut, atingând 304,1 milioane de lei, în timp ce la nivelul grupului, câștigul net a crescut cu 9,4%, până la 306,2 milioane de lei.

În prima jumătate a anului 2025, veniturile nete din dobânzi ale Grupului CEC Bank au crescut cu aproximativ 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând circa 227 milioane de lei, impulsionate de majorarea constantă a soldului creditelor și a plasamentelor în titluri și instituții financiare.

Astfel, veniturile din dobânzi au crescut cu cca. 266 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au înregistrat, și ele, un trend crescător (aproximativ 38 milioane lei).

Veniturile nete din comisioane ale Grupului CEC Bank au crescut cu cca. 12,3% (respectiv cu cca. 19 milioane lei), în principal datorită creșterii veniturilor din comisioanele percepute de FGCR (creștere de 50%) ca urmare a accesării unui nivel mai mare de programe guvernamentale față de cel estimat, ajungând la 265 milioane lei la nivelul Grupului (238 milioane la nivelul Băncii).

În baza evoluției veniturilor și a monitorizării constante a cheltuielilor, raportul cost-venituri la nivelul Grupului s-a îmbunătățit față de nivelul anului precedent, fiind de 49,89% la 30.06.2025, față de 51,65% la finalul semestrului I 2024.

La finalul primului semestru din anul 2025, rata fondurilor proprii totale ale Băncii se situa la nivelul de 29,03%, în creștere față de cel înregistrat pe Bancă la iunie 2024 (22,38%), rămânând la un nivel confortabil în raport cu cerințele minime reglementate.

Tot în primul semestru al anului 2025, CEC Bank a obținut acordul Comisiei Europene pentru o majorare de capital în valoare de 1 miliard de lei, dedicat exclusiv extinderii operațiunilor bancare.

CEC Bank a conturat opt obiective strategice principale pentru a-și atinge obiectivul final de creștere a valorii Băncii: dezvoltarea grupului financiar, creșterea afacerii, excelența operațională, modernizarea operațiunilor, experiența clienților, cultura performanței, managementul riscului și capitalului, incluziunea financiară și ESG.

Banca își propune astfel să își atingă obiectivele de îmbunătățire a indicatorilor financiari și de menținere a competitivității pe piața bancară din România. Ne așteptăm ca această injecție de capital să permită volume de afaceri mai mari, ceea ce va duce, la rândul său, la o creștere a veniturilor, la o mai bună absorbție a cheltuielilor operaționale și, în cele din urmă, la îmbunătățirea eficienței și profitabilității băncii.

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut calificativul pe termen lung acordat CEC Bank la nivelul BB, cu perspectivă stabilă. În același timp, emisiunile de obligațiuni lansate de Bancă începând din decembrie 2022, în vederea conformării cu cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate interne și internaționale.

Banca și-a consolidat poziția de jucător activ în ceea ce privește operațiunile cu titluri de stat, menținându-se în continuare pe locul I în topul dealerilor primari, clasament realizat de Ministerul de Finanțe în baza activității acestora din ultimele 12 luni pe piața internă a titlurilor de stat.

Aceste evoluții reconfirmă eforturile noastre permanente de aliniere la standardele și bunele practici care guvernează activitatea de ansamblu a sectorului financiar.

În aprilie 2025, CEC Bank a lansat prima sa Declarație de Durabilitate pentru anul 2024, subliniind angajamentul ferm al instituției față de responsabilitatea socială, protecția mediului și practicile solide de guvernanță corporativă (ESG).

Documentul a fost întocmit conform Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea de durabilitate a întreprinderilor (CSRD) și respectă standardele internaționale în domeniu, evidențiind angajamentul CEC Bank pentru transparență, responsabilitate și practici sustenabile la nivel global.

Declarația de Durabilitate detaliază inițiativele Băncii în domenii precum: finanțarea sustenabilă, reducerea amprentei de carbon, incluziunea financiară, diversitatea și etica în afaceri. Prin aceste inițiative, CEC Bank confirmă angajamentul său pe termen lung de a sprijini tranziția către o economie sustenabilă și de a fi un actor activ în protejarea mediului și sprijinirea comunităților locale.