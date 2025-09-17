Abonamentele se emit pentru perioade fixe de șase luni, la prețul de 29 de lei (TVA inclus), fiind destinate exclusiv autoturismelor și valabile pe întreg teritoriul României. Această funcționalitate a fost implementată în baza parteneriatului dintre CEC Bank și Scala Assistance SRL, parteneriat care a permis anterior lansarea achiziției de roviniete, huviniete, PEAJ și RCA direct din aplicațiile băncii.

Clienții pot achiziționa abonamentele din secțiunea “Plăți – RCA și taxe rutiere” a aplicației. Serviciile incluse acoperă repararea autovehiculului imobilizat la locul evenimentului rutier, cu intervenția celei mai apropiate echipe din rețea, precum și tractarea autovehiculului imobilizat până la 200 km per eveniment.

CEC Bank subliniază că oferă clienților săi un serviciu complet și accesibil, digitalizat. Potrivit băncii, serviciul vine în sprijinul șoferilor, simplificând procesul de obținere a asistenței rutiere și al altor servicii precum plata rovinietei, a huvinietei sau a taxei de pod Fetești-Cernavodă. Această digitalizare a fost disponibilă încă din primăvara anului trecut, facilitând tranzacțiile pentru românii care circulă pe drumurile interne și internaționale.

Potrivit informațiilor transmise de CEC Bank, noua versiune a aplicației este disponibilă în magazinele virtuale Google Play, App Store și Huawei AppGallery.