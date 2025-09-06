Pe lângă schimbarea cardurilor și a conturilor, clienții First Bank trebuie să fie atenți și la modul în care gestionează toate operațiunile bancare active, inclusiv economiile, depozitele și creditele. Conturile curente și depozitele vor fi transferate automat către Intesa Sanpaolo, însă este recomandat ca fiecare client să verifice soldurile și tranzacțiile recente înainte de tranziție, pentru a se asigura că nu apar discrepanțe sau omisiuni.

În ceea ce privește creditele, ratele vor rămâne scadente, dar clienții trebuie să contacteze banca pentru confirmarea noilor detalii de plată, inclusiv IBAN-ul către care vor fi direcționate plățile și eventualele schimbări în modul de comunicare. De asemenea, este esențial să actualizeze toate serviciile recurente care folosesc vechile carduri, cum ar fi abonamentele pentru utilități, streaming sau plățile automate către magazine online, pentru a evita blocarea tranzacțiilor în perioada de tranziție. În plus, având în vedere că serviciile First Bank vor fi inactive timp de patru zile, se recomandă să se asigure rezerve suficiente de numerar și să planifice plățile urgente înainte sau după această perioadă, pentru a evita inconveniente. Astfel, deși procesul poate părea complicat, o verificare atentă a tuturor conturilor și operațiunilor poate preveni surprize neplăcute și poate asigura o tranziție lină către noul sistem al Intesa Sanpaolo.

15 septembrie: încep să fie emise noile carduri Intesa pentru clienții First Bank.

30 octombrie: cardurile și aplicațiile First Bank devin inactive.

31 octombrie – 3 noiembrie: pauză tehnică de 4 zile, în care nu funcționează nici serviciile First Bank, nici cele Intesa.

3 noiembrie: clienții vor putea folosi conturile și cardurile emise de Intesa Sanpaolo România.

Să transmită angajatorilor noile IBAN-uri pentru încasarea salariilor.

Să actualizeze cardurile salvate pentru plăți online și abonamente.

Să reînnoiască la sucursală eventualele împuterniciri acordate altor persoane.

Să aibă la dispoziție numerar pentru perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, când plățile cu cardul nu vor fi posibile.

Preluarea First Bank face parte dintr-un trend mai amplu de consolidare pe piața bancară românească, după achizițiile OTP de către Banca Transilvania, Alpha Bank de către UniCredit și integrarea Băncii Românești în EximBank.