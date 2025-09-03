De la 1 septembrie 2025, schema națională de plăți instant RoPay a trecut la versiunea 2.0, marcând un pas important în standardizarea transferurilor rapide direct din aplicațiile de mobile banking. Noul set de reguli a fost emis de Asociația Română a Băncilor, este operat tehnic de TRANSFOND și a primit avizul BNR.

Potrivit comunicării oficiale, actualizarea aduce reguli clare pentru identificarea beneficiarului prin alias (număr de telefon), utilizarea codurilor QR standardizate, linkuri directe (deep-link) și plăți contactless, astfel încât banii să ajungă în câteva secunde, 24/7/365, fără a mai fi nevoie de introducerea IBAN-ului.

Față de lansările comerciale din 2024, versiunea 2.0 stabilește termene de conformare pentru bănci și comercianți, astfel încât utilizatorii să aibă o experiență unitară. Regulile fixează și perioadele de tranziție, pentru ca aliasurile și codurile QR să funcționeze interoperabil între instituții.

Pentru ca un transfer să fie instant, atât banca plătitorului, cât și cea a destinatarului trebuie să fie înscrise în schema RoPay. La data lansării, serviciul este activ la CEC Bank, Libra Internet Bank, BRD Groupe Société Générale, ING Bank, BCR, Vista Bank, Banca Transilvania și Salt Bank, iar Raiffeisen Bank și UniCredit Bank se află în proces de implementare, conform unei sinteze din presa economică.

În paralel, TRANSFOND menține lista instituțiilor care oferă Plăți Instant în lei (SCT Inst RON), infrastructura pe care se bazează RoPay, unde figurează deja cele mai mari bănci din piață.

Utilizatorii pot trimite bani introducând numărul de telefon al destinatarului, scannând un cod QR sau apropiind telefonul de terminalul compatibil. În cazul plăților online, opțiunea „Plătește cu RoPay” direcționează utilizatorul în aplicația bancară, cu suma și beneficiarul precompletate.

Plățile se decontează în maximum 10 secunde, inclusiv în weekend și sărbători legale. Dacă timpul este depășit, tranzacția este respinsă. Comisioanele sunt stabilite individual de fiecare bancă, unele oferind pachete cu transferuri instant incluse. Limitele per tranzacție respectă standardele pieței, dar pot fi ajustate suplimentar de fiecare instituție financiară.

Reprezentanții comunității bancare au subliniat că toate operațiunile rămân în ecosistemul bancar național, sub reguli stricte de securitate. Aliasul pe număr de telefon înlocuiește IBAN-ul la inițiere, reducând expunerea datelor sensibile, iar standardizarea codurilor QR și a linkurilor directe contribuie la prevenirea erorilor și a fraudelor.

Mai multe bănci au anunțat în ultimele luni extinderi ale RoPay. De pildă, Vista Bank a introdus în august 2025 plățile contactless între persoane fizice, iar ING Bank a confirmat adoptarea sistemului în primăvară.

Prin regulile RoPay 2.0, băncile au acum jaloane clare pentru interoperabilitate și implementare. În cazul în care opțiunea nu este încă vizibilă în aplicația de mobile banking, utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările ulterioare.