În Dreptul Civil, spune avocatul Adrian Cuculis, conceptul de renunțare la beneficiul la diviziune și discuțiune permite girantului să se îndrepte ulterior împotriva debitorului principal.

Odată ce girantul renunță la acest beneficiu, executorul judecătoresc, banca sau instituția financiară nebancară (IFN) poate urmări recuperarea creanței nu doar de la debitorul principal, ci și de la codebitori sau alți giranți. În cazul în care executarea silită vizează girantul, acesta are dreptul să se îndrepte ulterior împotriva debitorului principal pentru recuperarea sumelor plătite.

„Trebuie să clarificăm niște chestiuni. Una este să plătești onorariul executorului, alta este să plătești debitul, alta este să plătești suma în integralitate. Ceea ce se numește în Dreptul Civil se referă la renunțarea la beneficiul la diviziune și discuțiune, respectiv această chestiune care ar putea să-i permită girantului să-l arate pe debitorul principal. (…) În realitate, odată ce renunț la acest beneficiu, executorul judecătoresc (banca, IFN-ul) se poate întinde către debitorul principal, codebitor, dar și ceilalți giranți”, a explicat avocatul Cuculis Adrian Călin, într-un videoclip publicat pe TikTok.

Pentru ca această procedură să fie eficientă, trebuie să existe o colaborare între debitorul principal și girant. Atunci când se depune o contestație la executare silită care ar putea fi nelegală sau ilegală, contestația poate fi formulată împreună sau separat. Totuși, dacă debitorul principal și girantul acționează dezbinat, instituția care recuperează creanța are avantajul, câștigul revenind băncii, IFN-ului sau recuperatorului de creanță.

„Totuși, dacă executarea silită se îndreaptă și către girant, girantul trebuie să știe că se poate îndrepta înapoi împotriva debitorului principal și că își poate sumele de bani de acolo. Trebuie să știți că trebuie să existe o comuniune între debitorul principal și girant, în așa fel încât, atunci când ei depun o contestație la executare împotriva unei executări silite care ar putea să aibă un potențial nelegal sau chiar ilegal în multe situații, ei trebuie să formuleze contestația împreună sau o pot formula separat. Dar atâta vreme cât există o dezbinare între ei, cu siguranță cel de-al treilea câștigă. Acel proverb este foarte bun: Când doi se ceartă, al treilea câștigă. În cazul nostru, câștigă banca, IFN-ul sau recuperatorul de creanță”, a conchis avocatul.

Explicația avocatului poate fi vizualizată aici.