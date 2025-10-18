Mark Zandi, economist-șef la Moody’s Analytics, a atras atenția săptămâna trecută că economia Statelor Unite se află la un pas de o contracție semnificativă, în timp ce mai multe state resimt deja efectele unei recesiuni.

Potrivit lui, în prezent 22 de state, împreună cu Districtul Columbia, se confruntă cu dificultăți economice constante și cu reducerea locurilor de muncă, iar această tendință ar putea persista în perioada următoare.

Conform publicației Fortune, încă 13 state se află într-o perioadă caracterizată de creștere economică limitată și lipsă de dinamism.

Analistul economic Adrian Negrescu a declarat că semnalele economice venite din SUA, sugerând o posibilă recesiune, reprezintă un context complicat și provocator pentru factorii de decizie de la București.

“Este o expresie cunoscută printre economiști: Dacă America tușeșete, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă. Din păcate, efectele ar fi grave pentru România dacă ar porni o nouă criză economică financiară, așa cum se estimează de către tot mai mulți experți la nivel internațional, uitându-se, bineînțeles, la situația din Statele Unite”, a precizat Adrian Negrescu.

El susține că anumite vulnerabilități ale economiei americane, precum nivelul ridicat al datoriei externe și al deficitului bugetar, combinate cu măsurile tarifare implementate de administrația Trump, ar putea genera condițiile pentru apariția unei noi recesiuni.

“În SUA, datoria publică a trecut de 140% din PIB, guvernul federal este blocat de zile întregi, nereușind să rezolve problemele financiare și izolaționismul economic, practicat de Administrația Trump riscă să pună pe butuci mare parte din economia americană, care bineînțeles depindea în mare parte de importurile ieftine din China sau din alte țări”, a mai precizat Adrian Negrescu.

Negrescu a punctat că evoluția spectaculoasă a prețului aurului servește drept semnal relevant al îngrijorărilor legate de posibilitatea unei recesiuni.

“În momentul apariției taxelor, mare parte din consumul Statelor Unite a fost afectat, iar rezultatele se văd deja în din ce în ce mai multe state americane unde recesiunea a devenit cuvântul de ordine. Toate aceste temeri ale investitorilor, mai ales cei de pe bursă, se văd din ce în ce mai mult, iar cel mai bun indicator îl reprezintă prețul aurului, care a atins un record istoric. Acest exod al investitorilor către plasamente mai sigure anunță practic un potențial de criză economică cum nu am mai văzut în ultimii 15 ani”.

Analistul a atras atenția că România, cu o economie deja fragilă din cauza deficitului bugetar și a majorărilor de taxe, ar putea resimți impactul unei eventuale recesiuni în SUA, fiind puternic dependentă de fluxurile financiare externe.

“România este cuplată din păcate la toată această criză, pentru că fluxurile financiare sunt cele care țin în momentul de față în priză economia românească și mai ales statul român, care depinde de împrumuturile externe. Anul acesta împrumutăm 50 miliarde de euro. Mai avem vreo 10 miliarde de euro de împrumutat până la finalul anului. Așa că dacă fluxurile financiare internaționale vor îngheța, urmare a unei potențiale crize economice, vom avea cu toții de suferit, de la bugetarul de rând pentru care va fi interesant de văzut de unde își va lua salariul, la pensionari, dar și la economia reală, având în vedere că mare parte din economia reală, din economia privată vine pe canale externe, în niciun caz din țară”, a conchis analistul economic.

Mark Zandi a descris într-un interviu pentru MarketWatch o economie americană fragilă și predispusă la șocuri, comparând-o cu un teren instabil care poate fi ușor dezechilibrat de factori externi puternici.

„Economia încă nu este în recesiune, dar riscurile sunt foarte mari. Suntem pe punctul de a intra în recesiune”, a precizat el.

Mark Zandi a menționat că state precum California și New York par să fie în declin economic, iar orice destabilizare semnificativă în aceste regiuni ar putea trage întreaga economie americană într-o recesiune.

O analiză recentă realizată de UCLA Anderson School of Management, publicată în această săptămână, indică faptul că o recesiune în California este considerată acum o posibilitate realistă.

Zandi a explicat că factorul principal al vulnerabilității economice îl reprezintă politica comercială: tarifele aplicate de administrația Trump la importuri au generat incertitudine, determinând firmele să amâne investițiile și provocând perturbări în lanțurile de aprovizionare.

Biroul Național de Cercetări Economice descrie recesiunea ca o reducere considerabilă a activității economice, care afectează întreaga țară și persistă pentru o perioadă mai lungă de câteva luni.