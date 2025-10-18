În România, în septembrie 2025, erau înregistrați 4.692.810 pensionari, cu 3.548 persoane în plus față de luna august, iar pensia medie calculată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) se ridica la 2.773 de lei.

Suma totală destinată plăților pentru pensii a atins 13,012 miliarde de lei. Din numărul total de pensionari, 544.016 persoane aveau vechime în sectorul agricol, primind în medie o pensie de 718 lei.

Conform datelor centralizate de CNPP, 3.767.083 persoane s-au pensionat la vârsta standard, dintre care 2.153.359 erau femei, iar pensia medie în această categorie a fost de 3.102 lei.

În septembrie 2025, pensia anticipată a fost acordată pentru 2.945 de persoane, cu o valoare medie de 3.774 lei. Totodată, 76.386 persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială, cu o pensie medie de 2.680 lei, iar pensia de invaliditate a fost acordată pentru 402.382 persoane, pensia medie fiind de 1.108 lei, dintre care 45.960 erau pentru gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 967 lei.

Tot în septembrie 2025, pensia de urmaș a fost primită de 443.916 persoane, cu o valoare medie de 1.500 lei, iar 98 pensionari au beneficiat de ajutor social, cu o sumă medie de 540 lei.

Peste patru milioane de pensionari din România vor încasa pensiile în noiembrie 2025, urmând programul stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.

Sumele vor fi virate în mod diferențiat, în funcție de opțiunea fiecărui pensionar, fie pe card bancar, fie prin intermediul Poștei Române.

Cei care și-au ales plata pensiei prin Poșta Română vor primi sumele acasă începând cu 1 noiembrie, iar distribuirea se va realiza treptat până pe 15 noiembrie, în funcție de programul poștașilor din fiecare zonă.

Autoritățile au comunicat că, și în acest an, pensionarii cu venituri sub 2.574 lei vor primi un ajutor financiar de 800 de lei, destinat să ofere un suport suplimentar în perioada sărbătorilor.

Ajutorul financiar este acordat în două etape: prima tranșă, de 400 de lei, a fost achitată în septembrie, iar cea de-a doua, tot de 400 de lei, urmează să fie virată în decembrie 2025, probabil în jurul datei de 15, pentru a fi disponibilă pensionarilor înainte de Crăciun.