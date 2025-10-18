Conform raportului ASF, valoarea totală a investițiilor realizate de fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) pe Bursa de Valori București a ajuns, la finalul lunii iulie 2025, la 40,3 miliarde de lei. Aceste date confirmă tendința de consolidare a prezenței fondurilor de pensii în piața de capital, fiind printre cei mai activi și constanți investitori instituționali din România.

Analiza Autorității de Supraveghere Financiară a vizat tranzacțiile efectuate pe piața principală a Bursei de Valori București. Din informațiile disponibile, în primele șapte luni ale anului, operațiunile cu acțiuni derulate de fondurile de pensii private Pilon II au reprezentat aproximativ 23% din totalul lichidității bursei. Această pondere evidențiază contribuția semnificativă a acestor fonduri la dinamica zilnică a pieței.

Prin volumul mare al investițiilor, Pilonul II continuă să joace un rol stabilizator, susținând evoluția bursei și oferind o sursă constantă de capital pentru companiile listate. În același timp, implicarea acestor fonduri reflectă maturizarea pieței românești de capital și consolidarea interesului pentru investiții pe termen lung.

În raportul publicat, Autoritatea de Supraveghere Financiară subliniază importanța strategică a fondurilor de pensii private pentru buna funcționare a Bursei de Valori București.

„Fondurile de pensii private reprezintă cel mai important investitor pe Bursa de Valori Bucureşti, iar prezenţa lor pe Bursa de Valori Bucureşti contribuie la reducerea volatilităţii datorită faptului că fondurile de pensii se află în faza de acumulare, nefiind nevoite să facă lichidări de poziţii”, se arată în documentul instituției.

Această perspectivă este confirmată și de datele de tranzacționare, care arată o creștere constantă a volumului de investiții pe termen lung, în detrimentul operațiunilor speculative. Prin politica lor de investiții prudente și orientate către stabilitate, fondurile de pensii contribuie la menținerea unui climat echilibrat pe piață.

Prezența acestor fonduri în portofoliul companiilor listate contribuie, totodată, la o mai bună capitalizare a pieței și la atragerea altor investitori instituționali. ASF remarcă faptul că, prin acumularea constantă de active, fondurile Pilon II reușesc să susțină dezvoltarea sustenabilă a bursei și să ofere un sprijin indirect pentru economia reală.

Importanța fondurilor de pensii private depășește sfera pieței de capital. Prin natura lor, acestea contribuie la finanțarea companiilor autohtone, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică pe termen lung. Investițiile de peste 40 de miliarde de lei arată capacitatea Pilonului II de a canaliza economiile populației către proiecte productive și sustenabile.

În contextul actual, în care Bursa de Valori București își consolidează statutul de piață emergentă, implicarea fondurilor de pensii private devine un factor cheie în asigurarea stabilității și a creșterii gradului de încredere în instrumentele financiare locale.