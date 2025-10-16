Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat, joi, că propunerile sale privind permiterea accesului oamenilor la banii din Pilonul 2 sau, cel puțin, Pilonul 3 au fost respinse în Parlament. El a susținut că această situație reprezintă „o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care au ales voluntar să cotizeze la fondurile de pensii din Pilonul 3”.

Potrivit lui Năsui, persoanelor care au contribuit la Pilonul 3 li s-a promis prin contract că își vor putea retrage banii la vârsta pensionării, însă statul ar fi modificat brutal aceste condiții exact când venea momentul accesării fondurilor. Deputatul a adăugat că aproximativ 70% din contribuții vor fi folosite pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația, ceea ce ar reprezenta o pierdere sigură pentru contribuabili.

El a menționat că pentru propunerea sa au votat doar UDMR și AUR.

„Au picat în parlament propunerile mele de a permite oamenilor accesul la banii din Pilonul 2 sau măcar Pilonul 3. Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care care au ales voluntar să cotizeze din banii lor la fondurile de pensii din Pilonul 3. Li s-a promis prin contract că își pot lua banii la vârsta de pensionare, dar deodată statul vine și le schimbă brutal contractul fix când venea momentul să-și poată accesa banii. 70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația. Deci pierdere sigură. Pentru informarea corectă, au votat pentru propunerea mea UDMR și AUR. Atât”, a scris deputatul USR, joi, pe contul său de Facebook.

În ceea ce privește argumentele folosite pentru a limita accesul românilor la banii lor din fondurile de pensii, Năsui le-a catalogat pe toate ca fiind false. Printre acestea se numără ideea că retragerile masive ar provoca colapsul fondurilor, că OECD ar obliga România să restricționeze accesul la bani, sau că nicio țară europeană nu permite retragerea la vârsta pensionării. Deputatul USR a contrazis aceste afirmații, menționând că în mai multe țări europene, precum Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Polonia, Ungaria, Portugalia, Anglia și Spania, retragerea fondurilor este permisă la pensionare.

El a respins argumentele legate de presupusa incompetență financiară a oamenilor, subliniind că acesta nu este un motiv suficient pentru a încălca drepturile de proprietate. În privința afirmațiilor că pensiile nu sunt depozite sau produse de economisire, Năsui a precizat că contribuțiile la fondurile de pensii reprezintă în esență economisire și se bazează pe un contract care trebuie respectat.

Deputatul USR a explicat că frecvența cotizațiilor nu justifică retrageri proporționale lunare, subliniind că toate condițiile de plată trebuie stabilite prin contract, iar încălcarea acestuia nu poate fi justificată printr-o simplă logică administrativă.

Năsui a încurajat cetățenii să semnaleze și alte argumente folosite pentru a justifica modificarea legii care, potrivit lui, încalcă dreptul de proprietate al românilor.