Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) se întâlnesc joi, 16 octombrie, pentru a lua o decizie legată de sesizarea Curţii Constituţionale a României (CCR) privind legea pensiilor private, adoptată recent de Camera Deputaţilor.

ÎCCJ a anunţat că şedinţa va avea loc pe 16 octombrie 2025, la ora 14:00, şi va fi în Secţii Unite. Tema principală este verificarea constituţionalităţii legii pensiilor private înainte ca aceasta să fie promulgată. După şedinţă, instanţa va comunica ce decizie a luat.

Proiectul de lege a fost aprobat, miercuri, de Camera Deputaţilor, cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” şi 22 abţineri. La vot, parlamentarii POT s-au abţinut, iar cei de la AUR au votat împotrivă.

Proiectul de lege stabilește reguli pentru:

autorizarea, organizarea, funcționarea și controlul furnizorilor de pensii private;

supravegherea instituțiilor de credit care depozitează și păstrează banii fondurilor de pensii;

avizarea auditorilor financiari care verifică aceste fonduri;

autorizarea și controlul agenților de marketing care promovează pensiile private.

Retragerea banilor:

Un membru al unui fond de pensii poate primi o singură dată maximum 30% din banii săi depuși, înainte de începerea plății pensiei lunare.

Persoanele cu cancer, conform legii, pot primi 100% din banii lor într-o singură plată, dacă solicită.

Opțiunea de plată trebuie inclusă în contractul de pensie.

Plata pensiei:

Pensia se plătește lunar din fond, prin bancă sau poștă, către membru, beneficiar, supraviețuitor sau reprezentantul legal.

Cheltuielile pentru plata pensiei în România sunt suportate de membru/beneficiar/supraviețuitor.

Furnizorul de pensii calculează și plătește taxele lunare din suma pensiei.

Schimbarea țării de reședință:

Dacă membrul se mută în altă țară, pensia se poate plăti acolo, în moneda locală sau alta convenită.

Cheltuielile pentru transfer, comisioanele bancare sau schimb valutar sunt suportate de membru/beneficiar/supraviețuitor.

Proiectul de lege stabilește, totodată, reguli pentru cum funcționează sistemul de pensii private. Aceste reguli includ cum se autorizează și se avizează entitățile care fac parte din sistem, plus principiile și cerințele de funcționare pentru aceste entități; asigurarea că pensiile private se plătesc prin fonduri special create, numite „fonduri de plată a pensiilor private”.

Aceste fonduri sunt gestionate de firme specializate, numite „furnizori de pensii private”, care trebuie autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Proiectul stabilește și suma minimă necesară pentru a intra într-un astfel de fond sau pentru a transfera banii personali într-un fond de pensii.

Există două tipuri de fonduri: