TVA în 2026. Cine mai poate plăti doar 9% și pentru ce cumpărături se aplică taxa de 11%

În 2026, TVA standard este de 21% în România, însă legislația păstrează cote reduse pentru anumite categorii de bunuri și servicii. O cotă de 11% se aplică, între altele, unor alimente, medicamentelor de uz uman, serviciilor de apă și canalizare, cazării și restaurantelor. Pentru anumite locuințe, persoanele fizice mai pot beneficia de TVA de 9% în cadrul regimului tranzitoriu valabil până la 30 septembrie 2026. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a detaliat condițiile și categoriile pentru care sunt aplicabile aceste cote.

Regimul TVA aplicabil în 2026 prevede o cotă standard de 21% pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite și pentru care Codul fiscal nu stabilește o cotă redusă. În același timp, o serie de bunuri și servicii sunt taxate cu 11%, iar pentru anumite tranzacții imobiliare continuă temporar aplicarea cotei de 9%.

În cazul locuințelor, regimul tranzitoriu permite unei persoane fizice să cumpere, individual sau împreună cu alte persoane fizice, o singură locuință cu TVA de 9%. Facilitatea poate fi utilizată pentru livrările realizate cel târziu la 30 septembrie 2026 inclusiv.

Pentru aplicarea cotei de 9%, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, fără anexele gospodărești;

valoarea locuinței, inclusiv terenul pe care este construită, nu poate depăși 600.000 de lei, fără TVA;

imobilul trebuie să poată fi locuit ca atare la data livrării;

livrarea trebuie efectuată cel târziu la 30 septembrie 2026;

cumpărătorul nu trebuie să fi achiziționat, începând cu 1 ianuarie 2023, o altă locuință pentru care s-a aplicat o cotă redusă de TVA, verificarea fiind făcută prin „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”;

actul juridic privind plata în avans pentru cumpărarea locuinței trebuie să fi fost încheiat până la 1 august 2025.

Suprafața utilă luată în calcul este cea definită de Legea locuinței nr. 114/1996, în timp ce anexele gospodărești sunt stabilite potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pentru persoanele care au încheiat acte juridice privind plata în avans pentru cumpărarea unei locuințe în intervalul 3-31 iulie 2025 inclusiv, legislația stabilește o condiție suplimentară pentru păstrarea cotei reduse.

La momentul livrării locuinței, cumpărătorul trebuie să demonstreze că a achitat un avans reprezentând 20% din valoarea imobilului, calculată fără TVA. Întregul avans trebuia plătit până la 31 iulie 2025 inclusiv.

Regimul de 9% vizează și anumite tranzacții realizate cu autoritățile locale. Până la 1 octombrie 2026, aceeași cotă poate fi aplicată livrării de clădiri, împreună cu terenurile aferente, către primării, atunci când imobilele urmează să fie oferite cu chirie subvenționată persoanelor sau familiilor care, din cauza situației economice, nu își permit să cumpere ori să închirieze o locuință la prețurile pieței.

Și în această situație, actele juridice care prevăd plata în avans trebuie să fi fost încheiate până la 1 august 2025.

Cota redusă de TVA de 11% acoperă mai multe categorii de bunuri și servicii prevăzute expres de legislația fiscală. Printre acestea se numără medicamentele de uz uman, dar și o parte importantă dintre alimentele și băuturile destinate consumului uman sau animal.

În aceeași categorie sunt incluse, în condițiile stabilite prin normele metodologice, animalele și păsările vii din speciile domestice.

Legislația stabilește însă și excepții clare. Cota de 11% nu se aplică băuturilor alcoolice, anumitor băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202, suplimentelor alimentare și alimentelor cu zahăr adăugat care au un conținut total de zahăr de minimum 10 grame la 100 de grame de produs.

De la această ultimă regulă sunt exceptate laptele praf destinat nou-născuților, sugarilor și copiilor de vârstă mică.

Lista operațiunilor pentru care legislația permite aplicarea cotei reduse de TVA de 11% cuprinde categorii care vizează atât consumatorii, cât și agricultura, turismul și sectorul cultural.

Cota de 11% se aplică pentru:

serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;

apa utilizată pentru irigații în agricultură;

anumite îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și anumite servicii folosite în mod obișnuit în producția agricolă;

îngrășămintele chimice și pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură, facilitatea fiind prevăzută până la 31 decembrie 2031 inclusiv;

manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele, atât pe suport fizic, cât și în format electronic, cu excepția produselor care conțin în totalitate sau în principal materiale video ori muzicale și a celor destinate exclusiv sau predominant publicității;

accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, de arhitectură și arheologice, precum și la grădini zoologice și botanice;

serviciile de cazare oferite de hoteluri și de unitățile cu funcții similare, inclusiv închirierea terenurilor special amenajate pentru camping;

serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a anumitor băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202.

Cota redusă de TVA se aplică și livrărilor de lemn de foc către persoanele fizice, inclusiv anumitor categorii de rumeguș, deșeuri și resturi din lemn, precum și peleților și brichetelor din lemn.

Pentru unele dintre produsele folosite drept combustibil pentru încălzire, beneficiarul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere. Regimul fiscal este prevăzut până la 31 decembrie 2029 inclusiv.

În condițiile stabilite prin lege, aceeași cotă de 11% este aplicabilă și livrărilor acestor produse către persoane juridice și alte entități care au calitatea de utilizatori finali. În această categorie pot intra școlile, spitalele, dispensarele medicale și unitățile de asistență socială.

Legislația fiscală stabilește cota de 11% și pentru livrarea energiei termice în sezonul rece, definit ca perioada cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie.

Cota redusă se aplică energiei termice furnizate populației, spitalelor publice și private, unităților de învățământ de stat și private, organizațiilor neguvernamentale și unităților de cult.

În aceeași categorie sunt incluși furnizorii publici și privați acreditați care prestează servicii sociale.

TVA de 11% este prevăzută și pentru anumite clădiri livrate în cadrul politicilor sociale, împreună cu terenurile pe care acestea sunt construite.

Regimul vizează imobilele destinate să funcționeze drept cămine pentru bătrâni și pensionari.

Cota redusă se aplică, în condițiile prevăzute de legislație, și clădirilor destinate caselor de copii și centrelor de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap.

Cota standard de TVA este de 21% și se calculează asupra bazei de impozitare pentru operațiunile taxabile care nu beneficiază de scutire și pentru care legislația fiscală nu prevede în mod expres aplicarea unei cote reduse.

Astfel, bunurile și serviciile care nu se regăsesc printre categoriile eligibile pentru cota de 11% sau, în situația regimului tranzitoriu aplicabil anumitor locuințe, pentru cota de 9%, sunt taxate, în principiu, cu 21%.

Ghidul autorității fiscale explică și diferențele dintre noțiunile utilizate în materia TVA. Taxa colectată este TVA aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii taxabile la momentul la care intervine exigibilitatea, precum și taxa corespunzătoare operațiunilor pentru care obligația de plată îi revine beneficiarului.

Taxa deductibilă reprezintă valoarea totală a TVA datorate sau achitate de o persoană impozabilă pentru achizițiile realizate ori care urmează să fie realizate. Taxa dedusă reprezintă partea din taxa deductibilă care a fost efectiv scăzută conform regulilor fiscale.

Prevederile prezentate de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara au la bază Codul fiscal, modificările introduse prin Legea nr. 161/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare și actele normative care reglementează aplicarea cotelor reduse pentru diferite categorii de bunuri și servicii.