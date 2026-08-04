Nicușor Dan a promulgat legea privind criza pe piața carburanților și prelungirea TVA redus de 9% pentru locuințe

Președintele Nicușor Dan a promulgat două legi cu impact direct asupra economiei și populației. Una introduce măsuri pentru limitarea efectelor scumpirii carburanților, iar cealaltă prelungește termenul până la care cumpărătorii de locuințe pot beneficia de cota redusă de TVA și îi protejează pe cei afectați de blocajele de la cadastru.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, 4 august, că a promulgat două acte normative pe care le consideră esențiale pentru menținerea stabilității economice și protejarea veniturilor populației. Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

Șeful statului a explicat, pe Facebook, că decizia privind piața produselor petroliere vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității accentuate a pieței internaționale a petrolului, care au determinat scumpirea carburanților și în România. Potrivit lui, intervenția statului a fost necesară deoarece majorarea prețurilor generează costuri suplimentare pentru populație și mediul de afaceri, afectând puterea de cumpărare, competitivitatea economiei și stabilitatea unor sectoare strategice.

Dan a precizat că legea introduce mai multe măsuri de protecție, printre care declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.

Referitor la cea de-a doua lege promulgată, președintele a arătat că aceasta prelungește până la 30 septembrie termenul în care cumpărătorii pot beneficia de cota redusă de TVA de 9% la achiziția locuințelor. Totodată, actul normativ elimină costurile suplimentare pentru persoanele afectate de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Șeful statului a adăugat că persoanele care au încheiat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie 2025 vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie fără a plăti TVA majorat.

Președintele a apreciat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semn de stabilitate și maturitate politică, subliniind că, dincolo de disputele dintre partide, importante sunt deciziile care aduc beneficii și protejează interesele cetățenilor.