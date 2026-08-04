Prețuri carburanți, 4 august 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină în România

Prețurile la carburanți se menține aproape la același nivel marți, 4 august 2026, în principalele orașe din România, după seria de scumpiri înregistrată în ultimele săptămâni. Benzina și motorina au rămas, în mare parte, la valorile afișate duminică, cu o singură modificare punctuală observată la Cluj-Napoca. Datele analizate din platforma Peco Online arată că diferențele dintre orașe rămân reduse, însă costul unui plin continuă să fie ridicat.

Prețurile la carburanți afișate marți, 4 august 2026, indică o perioadă de stabilizare după mai multe majorări succesive. În cazul benzinei standard, cel mai mic tarif practicat în România se situează între 9,41 și 9,51 lei pe litru în marile orașe, iar motorina standard este comercializată între 10,57 și 10,83 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În București, cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,41 lei/litru și este practicat în stațiile Petrom, fără modificări față de duminică. Același tarif este afișat și de Socar, în timp ce Lukoil păstrează prețul de 9,44 lei/litru stabilit sâmbătă.

Rompetrol, OMV și MOL comercializează benzina standard cu 9,47 lei/litru, menținând valorile afișate duminică. Cel mai ridicat tarif pentru benzina standard în Capitală ajunge la 9,51 lei/litru și este întâlnit în unele stații Petrom.

Comparativ cu celelalte mari orașe, cel mai mic preț pentru benzina standard este în Timișoara, unde litrul costă 9,38 lei. Bucureștiul, Iașiul și Constanța au același nivel minim, de 9,41 lei/litru. Singura modificare apare la Cluj-Napoca, unde benzina standard costă 9,44 lei/litru, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă.

Și în cazul motorinei standard, evoluția prețurilor este una stabilă. Cel mai redus tarif din București este de 10,57 lei/litru, valoare practicată atât de Petrom, cât și de Socar, fără modificări față de duminică.

Stațiile MOL afișează un preț de 10,62 lei/litru, iar Rompetrol și OMV comercializează motorina standard cu 10,63 lei/litru. Lukoil păstrează cel mai ridicat tarif dintre principalele rețele analizate, respectiv 10,83 lei/litru.

În comparație cu celelalte mari centre urbane, Cluj-Napoca are cea mai ieftină motorină standard, la 10,49 lei/litru. În Timișoara, litrul costă 10,53 lei, iar în București, Iași și Constanța prețul minim rămâne la 10,57 lei/litru.

Valorile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării tarifelor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care operatorii modifică frecvent costurile.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă 8,74 lei/litru și este disponibilă într-o stație Petrolium din Iernut, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, județul Mureș. Tariful este neschimbat față de sâmbătă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România rămâne 9,14 lei/litru. Acesta este afișat de o stație Gazprom și se menține la același nivel din 11 iulie, potrivit datelor publicate de Peco Online.

Deși în ultimele zile prețurile s-au stabilizat, carburanții continuă să fie semnificativ mai scumpi decât în urmă cu un an. Eurostat a arătat recent că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul scumpirii carburanților comparativ cu luna martie 2025.

Costul alimentării continuă să crească pentru șoferi. Motorina standard este comercializată în prezent între 10,57 și 10,83 lei/litru, apropiindu-se de pragul de 11 lei, în timp ce motorina premium a depășit deja nivelul de 11,60 lei/litru.

Experții Asociației Energia Inteligentă au analizat evoluția prețurilor din statele europene și au concluzionat că România a înregistrat cea mai accelerată creștere a prețului motorinei, de 7,5% într-o singură săptămână. Un ritm apropiat a fost consemnat doar în Croația, unde scumpirea a fost de 7,4%, în timp ce Spania, Portugalia, Belgia și Cehia au raportat creșteri de peste 4%.

Specialiștii explică faptul că, deși aproximativ 19% din motorina consumată în România este produsă din țiței extras pe plan intern, statul încasează venituri mai mari din TVA pe fondul majorării prețurilor, câștigând aproape 8 bani în plus pentru fiecare litru de motorină vândut.

Potrivit explicațiilor oferite de premierul interimar Ilie Bolojan, creșterea prețurilor la carburanți a fost determinată de problemele din regiune, însă livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate.

În același timp, Parlamentul a adoptat legea privind starea de urgență în energie, care introduce o acciză redusă și dinamică pentru motorină. Dacă actul normativ va intra în vigoare după promulgare, prețul motorinei ar putea scădea cu valori cuprinse între 34 și 82 de bani pe litru.