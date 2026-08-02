Prețuri carburanți, 2 august! Benzina și motorina rămân la maximele ultimelor luni. Cât plătesc șoferii la pompă în această dimineață

Șoferii care ajung duminică, 2 august, la benzinării vor găsi aceleași prețuri ca în ziua precedentă, însă costurile carburanților rămân la niveluri ridicate, după valul de scumpiri din ultima lună. Atât benzina, cât și motorina și-au păstrat valorile de sâmbătă, însă sunt semnificativ mai scumpe decât la începutul lunii iulie.

Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, benzina standard se vinde în medie cu 9,44 lei/litru, în timp ce motorina standard costă 10,65 lei/litru. GPL-ul are un preț mediu de 4,58 lei/litru.

Datele arată că, în ultimele 24 de ore, prețurile au rămas neschimbate. Raportat însă la 1 iulie, diferențele sunt importante.

Benzina standard este mai scumpă cu 79 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 9,1%, în timp ce motorina standard a urcat cu 1,08 lei pe litru, respectiv 11,3%. În cazul GPL, majorarea este de doar 3 bani pe litru.

În această dimineață, cele mai mici prețuri din România se găsesc la o stație Rompetrol din Galați, unde benzina standard costă 8,68 lei/litru, motorina standard 9,60 lei/litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat cu 3,61 lei/litru.

În București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Brașov și Oradea, benzina standard are un preț mediu de aproximativ 9,45 lei/litru, în timp ce motorina se situează între 10,64 și 10,67 lei/litru.

La nivel de județe, cea mai mică medie pentru benzină este în Galați, de 9,41 lei/litru, iar cea mai ridicată în Bistrița-Năsăud, unde litrul ajunge la 9,46 lei. În cazul motorinei, cea mai mică medie este înregistrată în Sălaj, de 10,61 lei/litru, iar cea mai mare în Giurgiu, cu 10,69 lei/litru.

Evoluția prețurilor de la pompă este influențată și de piața internațională a petrolului. În prezent, cotația Brent se menține la 90,12 dolari pe baril, același nivel ca în sesiunea precedentă, însă cu aproape 23% peste valoarea înregistrată la începutul lunii iulie.

Acest nivel ridicat al petrolului continuă să pună presiune asupra costurilor carburanților și explică, în mare măsură, scumpirile înregistrate în ultima perioadă la benzinării.

Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, care monitorizează prețurile din 1.672 de stații de alimentare din România și actualizează informațiile la fiecare două ore, benzina standard costă în medie 9,44 lei/litru, cu 9,1% peste nivelul din 1 iulie, iar motorina standard a ajuns la 10,65 lei/litru, în creștere cu 11,3% față de aceeași dată. Aceste cifre confirmă că, deși în ultimele zile prețurile s-au stabilizat, șoferii continuă să suporte costuri considerabil mai mari decât în urmă cu o lună.