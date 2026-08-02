Șoferii ignoră complet această obligație. O singură manevră le aduce o amendă usturătoare conducătorilor auto

Șoferii care circulă pe drumurile din Elveția ignoră frecvent obligația de a semnaliza schimbarea direcției de mers, deși legea prevede sancțiuni consistente. Datele publicate de presa elvețiană arată că încălcarea regulii este întâlnită la scară largă și contribuie la creșterea riscului de accidente. Obligația de semnalizare este valabilă în numeroase situații din trafic, iar nerespectarea ei poate atrage amenzi atât în Elveția, cât și în România.

Șoferii din Elveția continuă să fie criticați pentru modul în care respectă regulile privind semnalizarea, deși acestea reprezintă una dintre obligațiile de bază prevăzute de legislația rutieră. Potrivit publicației elvețiene Blick, fenomenul este suficient de răspândit încât a devenit un subiect de interes pentru autorități și specialiști în siguranță rutieră.

Pe un traseu de 74 de kilometri, jurnaliștii publicației au observat 92 de conducători auto care au schimbat direcția de mers fără să folosească semnalizarea. Situația confirmă concluziile mai multor studii realizate în Elveția, potrivit cărora aproximativ jumătate dintre șoferi nu utilizează semnalizarea corect sau renunță complet la acest gest.

Obligația este prevăzută de lege pentru schimbarea direcției de mers, depășiri și alte manevre care pot influența ceilalți participanți la trafic. Nerespectarea regulii crește riscul producerii accidentelor și îi poate pune în dificultate pe ceilalți conducători auto, pietoni sau bicicliști.

În Elveția, lipsa semnalizării poate fi sancționată cu o amendă de până la 100 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 107 euro. Cu toate acestea, autoritățile constată că numeroși conducători auto continuă să ignore obligația atunci când schimbă direcția de mers sau efectuează alte manevre.

Semnalizarea este obligatorie într-o serie de situații prevăzute expres de regulile de circulație. Printre acestea se numără:

schimbarea benzii de circulație, care trebuie anunțată din timp;

efectuarea virajelor, inclusiv atunci când vehiculul se află deja pe o bandă destinată exclusiv virajului;

pornirea de pe loc și oprirea autovehiculului;

pornirea de pe loc și oprirea autovehiculului; semnalizarea cu cel puțin 30 de metri înaintea unei manevre, în special înainte de reducerea vitezei și frânare;

ieșirea din sensul giratoriu, când semnalizarea spre dreapta trebuie făcută înainte de ieșirea dorită, la nivelul ieșirii anterioare;

parcarea și manevrele efectuate în parcările publice sau la ieșirea din curți și proprietăți.

Respectarea acestor reguli permite celorlalți participanți la trafic să anticipeze intențiile conducătorului auto și contribuie la evitarea incidentelor rutiere.

Deși regulile sunt clare, numeroși șoferi folosesc incorect sistemul de semnalizare sau îl ignoră complet în timpul manevrelor. Una dintre cele mai întâlnite greșeli este activarea semnalizării prea târziu, în momentul executării manevrei, fără a le oferi suficient timp celorlalți participanți la trafic să reacționeze.

O altă eroare frecventă este menținerea semnalizării spre stânga pe toată durata unei depășiri, ceea ce poate crea confuzie în trafic. De asemenea, există conducători auto care consideră că simpla activare a semnalizării le oferă prioritate la schimbarea benzii, însă legislația nu acordă niciun drept suplimentar în astfel de situații.

Există și cazuri în care obligația de semnalizare este mai puțin cunoscută. Pe drumurile cu prioritate care își schimbă direcția printr-o curbă, șoferii trebuie să semnalizeze direcția în care continuă deplasarea, chiar dacă traseul este impus de configurația drumului. În sensurile giratorii, semnalizarea la intrare nu este obligatorie, însă la ieșire trebuie utilizată în mod obligatoriu.

Semnalizarea este necesară și atunci când un conducător auto depășește un obstacol, precum un autoturism parcat sau un biciclist, dacă este obligat să părăsească banda pe care circulă. În această situație, trebuie utilizată semnalizarea spre stânga înainte de manevră, iar în cazul depășirii unui vehicul aflat în mișcare este obligatorie și semnalizarea spre dreapta la revenirea pe banda inițială.

Intrarea și ieșirea de pe autostradă impun, de asemenea, respectarea unor reguli clare. La intrare, semnalizarea trebuie făcută înaintea schimbării benzii și dezactivată după încadrare. La ieșire, aceasta trebuie activată cu cel puțin 250 de metri înainte de banda de decelerare și oprită după părăsirea autostrăzii.

În ceea ce privește luminile de avarie, acestea pot fi folosite exclusiv în situații speciale, pentru avertizarea unui pericol iminent, cum ar fi un accident sau o oprire bruscă provocată de un ambuteiaj. Utilizarea lor ca gest de mulțumire sau pentru a transmite scuze altor participanți la trafic este interzisă în Elveția și poate fi sancționată cu o amendă de 40 de franci.

În România, regulile privind obligația de semnalizare au fost actualizate prin prevederile Codului Rutier 2025, iar șoferii care nu semnalizează schimbarea direcției de mers pot fi sancționați mai sever decât în anii anteriori.