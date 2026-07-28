Șoferii pot fi sancționați la un control în trafic. Cele 3 obiecte care trebuie să se afle obligatoriu în mașină

Șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să respecte obligațiile prevăzute de Codul Rutier privind echiparea autoturismului. Legislația impune existența a trei obiecte obligatorii în fiecare vehicul, iar lipsa lor poate fi sancționată de polițiști în timpul controalelor. Dincolo de amenzi, aceste echipamente sunt esențiale pentru siguranța în cazul unui accident sau al unei defecțiuni.

Șoferii trebuie să se asigure că autoturismul este dotat permanent cu echipamentele obligatorii prevăzute de legislația rutieră. Deși mulți conducători auto verifică periodic documentele mașinii, existența acestor obiecte este la fel de importantă și poate fi verificată de polițiști în timpul unui control.

Potrivit regulilor aflate în vigoare, orice autovehicul trebuie să fie echipat cu o vestă reflectorizantă, un triunghi reflectorizant și o trusă de prim ajutor.

Cele trei echipamente au rolul de a proteja atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic în situațiile în care vehiculul rămâne imobilizat în urma unei defecțiuni sau este implicat într-un accident.

Fiecare dintre cele trei echipamente are o utilitate clară, iar modul în care este păstrat poate face diferența într-o situație de urgență.

Vesta reflectorizantă trebuie depozitată într-un loc ușor accesibil, astfel încât șoferul să o poată îmbrăca înainte de a coborî din autoturism. Acest aspect este deosebit de important pe autostrăzi sau pe drumurile cu trafic intens, unde vizibilitatea redusă poate crește riscul producerii unor accidente. Deși legea impune existența unei singure veste reflectorizante, este recomandat ca fiecare ocupant al mașinii să dispună de una.

Triunghiul reflectorizant are rolul de a semnaliza prezența unui vehicul rămas pe carosabil în urma unei avarii sau a unui accident, oferindu-le celorlalți șoferi posibilitatea de a observa din timp pericolul și de a adapta viteza ori direcția de deplasare.

Totodată, trusa de prim ajutor trebuie să fie completă, omologată și în termenul de valabilitate. Conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice periodic conținutul acesteia și să înlocuiască materialele sanitare expirate, pentru ca trusa să poată fi utilizată eficient în cazul unei urgențe.

Polițiștii pot verifica în timpul controalelor rutiere dacă autoturismul este dotat cu toate echipamentele prevăzute de lege. Lipsa oricăruia dintre acestea poate atrage aplicarea unei sancțiuni contravenționale.

Obligația se referă la următoarele echipamente:

trusa de prim ajutor;

vesta reflectorizantă;

triunghiul reflectorizant.

Dincolo de sancțiunile prevăzute de legislație, specialiștii subliniază că aceste obiecte pot avea un rol decisiv într-o situație critică.

O vestă reflectorizantă crește vizibilitatea conducătorului auto pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, triunghiul reflectorizant avertizează ceilalți participanți la trafic asupra existenței unui pericol, iar trusa de prim ajutor poate permite acordarea primelor îngrijiri până la sosirea echipajelor medicale.

Verificarea periodică a acestor echipamente și păstrarea lor în stare corespunzătoare de utilizare reprezintă o măsură simplă prin care șoferii respectă prevederile Codului Rutier și contribuie la creșterea siguranței în trafic.