Uniunea Europeană pregătește o nouă obligație pentru mașini. Ce se poate schimba din 2030. Șoferii nu vor mai deține controlul

Uniunea Europeană analizează una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în domeniul siguranței rutiere. După introducerea sistemelor inteligente care îi avertizează pe șoferi atunci când depășesc limita legală de viteză, Comisia Europeană discută acum posibilitatea implementării unei tehnologii care să împiedice efectiv mașinile să ruleze peste viteza permisă.

Proiectul se află încă în faza consultărilor și nu există, deocamdată, o propunere legislativă finală. Cu toate acestea, ideea a generat deja dezbateri intense privind impactul asupra libertății conducătorilor auto, siguranței în trafic și protecției datelor personale.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Telegraph, Comisia Europeană poartă discuții cu producătorii de automobile și cu organizațiile specializate în siguranță rutieră pentru a analiza introducerea unui nou sistem inteligent de limitare a vitezei.

Spre deosebire de actualele sisteme de asistență, noua tehnologie nu s-ar rezuma la avertizarea șoferului atunci când depășește limita legală, ci ar interveni direct asupra funcționării vehiculului. Astfel, automobilul nu ar mai putea accelera peste viteza maximă permisă pe sectorul de drum pe care circulă.

Conform variantelor aflate în analiză, sistemul ar utiliza GPS, hărți digitale actualizate permanent, conexiune prin rețeaua 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere.

În momentul în care mașina intră pe un drum cu o limită de viteză mai mică, sistemul ar reduce automat puterea motorului, împiedicând depășirea vitezei legale.

Totuși, una dintre variantele discutate prevede posibilitatea ca limitarea să poată fi dezactivată temporar în situații de urgență, atunci când o accelerare rapidă este necesară pentru evitarea unui accident sau a unui alt pericol iminent.

O parte din această tehnologie există deja pe automobilele comercializate în Uniunea Europeană.

Din luna iulie 2024, toate autoturismele noi vândute în statele membre trebuie să fie echipate cu sistemul Intelligent Speed Assistance (ISA).

În forma actuală, acesta identifică limita legală de viteză folosind camere video și date GPS, după care avertizează conducătorul auto prin semnale sonore, vibrații în volan sau mesaje afișate pe tabloul de bord.

În prezent însă, șoferul poate ignora aceste avertismente și poate continua deplasarea cu o viteză mai mare.

Noua tehnologie analizată de Comisia Europeană ar elimina această posibilitate, limitând automat accelerația și împiedicând depășirea vitezei legale.

Propunerea a stârnit deja numeroase reacții în rândul specialiștilor din industria auto și din domeniul siguranței rutiere.

Aceștia avertizează că sistemele actuale de recunoaștere a indicatoarelor nu funcționează întotdeauna fără erori. În anumite situații, camerele pot interpreta greșit semnele de circulație, iar informațiile din hărțile digitale sau poziționarea GPS pot fi inexacte.

În astfel de cazuri, automobilul ar putea reduce viteza în mod nejustificat, ceea ce ar putea surprinde ceilalți participanți la trafic și, în anumite împrejurări, ar putea chiar crește riscul producerii unor accidente.

Pe lângă aceste aspecte, specialiștii ridică și problema securității informatice.

Un sistem care poate interveni direct asupra accelerației și funcționării unui automobil trebuie să fie protejat împotriva defecțiunilor tehnice și a eventualelor atacuri cibernetice, pentru a evita situații care ar putea pune în pericol siguranța rutieră.

Executivul european precizează că proiectul se află încă în faza consultărilor și că nu a fost prezentată o propunere legislativă finală.

În această perioadă, Comisia Europeană discută cu reprezentanții industriei auto și cu organizațiile implicate în siguranța rutieră pentru a evalua impactul unei astfel de măsuri.

Dacă noile reguli vor fi adoptate, acestea ar urma să se aplice exclusiv autoturismelor noi introduse pe piața Uniunii Europene, iar anul 2030 este luat în calcul, deocamdată, ca posibil termen pentru intrarea în vigoare a noilor cerințe.