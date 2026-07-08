Comisia Europeană dă România în judecată la CJUE. Bruxelles-ul acuză întârzieri sistemice la plata farmaciilor

România ajunge în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene după ce Comisia Europeană a constatat că statul nu respectă termenele legale de plată către farmacii. Executivul european susține că întârzierile în rambursările efectuate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt persistente și afectează întregul lanț de aprovizionare cu medicamente.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva României pentru nerespectarea Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale.

Potrivit Executivului european, România nu s-a asigurat că Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) achită la timp sumele datorate farmaciilor pentru medicamentele compensate și gratuite eliberate pacienților.

Conform directivei europene, autoritățile publice care furnizează servicii medicale trebuie să efectueze plățile în cel mult 60 de zile calendaristice. Comisia Europeană susține însă că CNAS depășește în mod constant acest termen, iar întârzierile au devenit sistemice și persistente.

Bruxelles-ul amintește că a declanșat procedura de infringement împotriva României în aprilie 2024, prin transmiterea unei scrisori de punere în întârziere.

Ulterior, autoritățile române au primit un aviz motivat în februarie 2025 și un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026.

Comisia Europeană consideră că măsurile adoptate până în prezent de autoritățile române nu au fost suficiente pentru remedierea situației, motiv pentru care a decis trimiterea cazului în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În România, farmaciile achiziționează medicamentele de la producători și distribuitori folosind propriile resurse financiare, după care le eliberează pacienților în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

Ulterior, Casa Națională de Asigurări de Sănătate rambursează contravaloarea medicamentelor compensate și gratuite.

Astfel, farmaciile finanțează în avans aprovizionarea cu medicamente pentru a asigura continuitatea tratamentelor, urmând să își recupereze ulterior sumele de la stat.

Executivul european subliniază că întârzierile la plată afectează lanțurile de aprovizionare, reduc competitivitatea companiilor și limitează capacitatea acestora de a investi și de a se dezvolta.

Combaterea întârzierilor la plată reprezintă una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru consolidarea pieței unice și pentru sprijinirea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.

Procedura de infringement a fost declanșată după plângerile depuse de organizații care reprezintă peste 500 de farmacii independente.

Potrivit celor mai recente informații transmise de autoritățile române Comisiei Europene, farmaciile își primesc banii, în medie, cu între 62 și 79 de zile peste termenul legal de 60 de zile, ceea ce înseamnă că unele rambursări sunt efectuate la aproape patru luni de la momentul la care ar fi trebuit achitate.