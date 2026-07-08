Petrolul se scumpește după reluarea atacurilor SUA în Iran. Donald Trump: Armistițiul s-a încheiat

Prețul petrolului a înregistrat o creștere puternică miercuri, după reaprinderea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Piețele au reacționat imediat după ce președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul dintre cele două state s-a „încheiat”.

Cotațiile internaționale ale petrolului au crescut puternic miercuri, pe fondul noii escaladări a conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu aproximativ 6,5%, până aproape de 75 de dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent s-a apreciat cu un procent similar, apropiindu-se de 79 de dolari pe baril.

Creșterea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat, în marja summitului NATO, că armistițiul dintre Washington și Teheran s-a încheiat și că nu mai dorește continuarea dialogului cu autoritățile iraniene. Liderul de la Casa Albă a acuzat oficialii iranieni că au convenit asupra unui acord cu negociatorii americani, iar ulterior au negat public existența discuțiilor, transmite Business Insider.

Escaladarea conflictului a avut loc după ce Statele Unite au atacat zeci de obiective iraniene, ca răspuns la atacurile asupra a trei petroliere din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit armatei americane, au fost lovite peste 80 de ținte din Iran, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă, centre de comandă și control, capacități de lansare a rachetelor antinavă și zeci de ambarcațiuni aparținând Gărzilor Revoluționare Islamice.

La rândul său, Iranul a lansat rachete și drone către Kuweit și Bahrain, amplificând temerile privind extinderea conflictului în regiune.

La mijlocul lunii iunie, Statele Unite și Iranul conveniseră asupra unui acord provizoriu care prevedea suspendarea conflictului pentru 60 de zile, timp în care urma să fie negociată o înțelegere finală.

În cadrul memorandumului, Iranul acceptase și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Totuși, oficialii americani avertizaseră încă de atunci că nu există garanții privind semnarea unui acord definitiv. Ulterior, atacurile asupra navelor comerciale și noile lovituri militare au compromis procesul de negociere.

Donald Trump a declarat miercuri că va discuta cu negociatorii americani, însă a apreciat că, în opinia sa, continuarea dialogului cu Iranul reprezintă o pierdere de timp.

Analiștii financiari consideră că revenirea tensiunilor în Orientul Mijlociu alimentează din nou temerile privind inflația și aprovizionarea cu energie.

Susannah Streeter, director de strategie în cadrul Wealth Club, a apreciat că situația creează un sentiment de „déjà vu”, întrucât perspectivele unui acord de pace au fost rapid înlocuite de noi confruntări militare.

Totuși, aceasta a remarcat că prețurile petrolului rămân încă sub nivelurile de peste 100 de dolari pe baril înregistrate în etapele anterioare ale conflictului, ceea ce arată că investitorii încă speră într-o calmare a situației pe termen mediu.

Schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran complică însă negocierile diplomatice și menține o presiune ridicată asupra piețelor energetice internaționale.