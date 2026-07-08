Ministerul Dezvoltării virează aproape 141 de milioane de lei pentru investiții prin PNRR. Sunt finanțate proiecte de transport verde și construcția de creșe

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a autorizat noi plăți pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), direcționând aproape 141 de milioane de lei către investiții aflate în diferite stadii de implementare. Fondurile sunt destinate atât proiectelor de mobilitate urbană și dezvoltare locală, cât și construirii de creșe moderne în mai multe comunități din țară.

Potrivit ministerului, valoarea totală a decontărilor efectuate ajunge la 140.995.013,80 de lei, bani aferenți unui număr de 242 de investiții finanțate prin Componenta C10 – Fondul Local și Componenta C15 – Educație din PNRR.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către investițiile finanțate prin Componenta C10 – Fondul Local.

În cadrul acestei componente, MDLPA a achitat 106.823.595,42 de lei, reprezentând contravaloarea a 184 de facturi depuse de beneficiari.

Sumele sunt utilizate pentru proiecte care urmăresc dezvoltarea infrastructurii necesare transportului verde, dar și pentru elaborarea ori actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a planurilor de dezvoltare urbană. Aceste documente sunt necesare autorităților locale atât pentru implementarea investițiilor actuale, cât și pentru pregătirea unor noi proiecte finanțate din fonduri europene.

O altă parte a finanțării este destinată investițiilor din Componenta C15 – Educație.

Ministerul Dezvoltării a decontat 34.171.418,38 de lei, aferenți unui număr de 58 de facturi, pentru proiecte care vizează construirea unor creșe noi.

Unitățile de învățământ sunt proiectate după standarde moderne, cu accent pe eficiența energetică, reducerea impactului asupra mediului și asigurarea unor condiții cât mai bune pentru copiii care vor beneficia de aceste servicii.

Prin această componentă a PNRR, autoritățile urmăresc extinderea infrastructurii destinate educației timpurii și reducerea deficitului de locuri în creșe, problemă semnalată în numeroase localități din România.

Noile decontări au rolul de a asigura resursele financiare necesare continuării lucrărilor deja începute și de a evita întârzierile în implementarea investițiilor finanțate prin PNRR.

Fondurile sunt transferate pe măsura depunerii și verificării documentelor justificative, respectiv a facturilor aferente lucrărilor executate.

În ultima perioadă, Ministerul Dezvoltării a efectuat în mod constant plăți pentru proiectele derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, atât pentru investițiile din Fondul Local, cât și pentru cele dedicate modernizării infrastructurii educaționale.

Situația actualizată a plăților efectuate de minister este publicată pe site-ul MDLPA și poate fi consultată de beneficiarii proiectelor și de persoanele interesate de stadiul implementării investițiilor finanțate prin PNRR.

Prin aceste noi decontări, ministerul urmărește menținerea ritmului de implementare a proiectelor și utilizarea fondurilor europene în termenele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.