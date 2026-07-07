România riscă să piardă 8,7 miliarde de euro din PNRR. Adrian Negrescu: Ne aflăm în fața unui eșec investițional

Economistul Adrian Negrescu susține că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a ajuns într-un punct critic, cu doar câteva săptămâni înainte de termenul-limită pentru implementare. Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, acesta afirmă că România riscă să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor și a incapacității administrative.

Potrivit economistului Adrian Negrescu, PNRR a fost prezentat inițial drept proiectul care urma să modernizeze România prin investiții în infrastructură, sănătate și reforme structurale.

Acesta consideră însă că rezultatele obținute până în prezent arată contrariul și descrie programul drept un eșec investițional.

Negrescu susține că, după recalcularea valorii programului, România a încasat aproximativ 61% din fondurile disponibile, iar raportat la valoarea inițială a PNRR, de aproximativ 29 de miliarde de euro, gradul de absorbție este de doar 44%.

În opinia sa, nivelul redus de încasare reflectă și gradul scăzut de îndeplinire a jaloanelor și țintelor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Adrian Negrescu atrage atenția că până la termenul-limită de la sfârșitul lunii august 2026 mai este foarte puțin timp, iar România are în continuare în joc aproximativ 8,7 miliarde de euro.

Potrivit acestuia, până în prezent țara noastră a încasat aproximativ 13 miliarde de euro, însă afirmă că au fost deja pierdute 500 de milioane de euro aferente Cererii de plată numărul trei.

Economistul amintește și renegocierea PNRR din 2025, despre care spune că a redus valoarea programului cu aproximativ 7 miliarde de euro, pe fondul întârzierilor în implementare.

În analiza sa, economistul afirmă că dificultățile actuale nu sunt generate doar de implementare, ci și de modul în care a fost construit Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit acestuia, programul ar fi fost elaborat fără studii de impact economice și sociale solide și fără o evaluare realistă a capacității administrației publice de a implementa reformele asumate.

Negrescu consideră că au fost stabilite termene nerealiste și obiective de o complexitate ridicată, fără ca ministerele să dispună de resursele administrative necesare pentru respectarea acestora.

Economistul afirmă că România se află într-o situație paradoxală, în condițiile în care are nevoie de investiții majore în autostrăzi, spitale și modernizarea infrastructurii publice, dar riscă să piardă o parte importantă din fondurile europene disponibile.

În opinia sa, perioada rămasă până la expirarea termenului de implementare nu mai este una dedicată dezvoltării, ci unei gestionări de criză pentru salvarea proiectelor care mai pot fi finalizate.

Adrian Negrescu concluzionează că rezultatele actuale reflectă atât problemele de concepere a programului, cât și dificultățile administrației românești de a respecta angajamentele asumate în cadrul PNRR.