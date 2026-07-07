Ilie Bolojan fixează prioritatea Guvernului: Absorbția fondurilor europene din PNRR. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro

Ilie Bolojan a anunțat marți că absorbția fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă principala prioritate a Guvernului în lunile iulie și august. Premierul interimar a precizat că România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Totodată, Executivul pregătește transmiterea către Parlament a proiectelor legislative necesare pentru deblocarea următoarelor tranșe de finanțare.

Ilie Bolojan a transmis că în perioada iulie-august eforturile Guvernului se vor concentra asupra accelerării absorbției fondurilor europene disponibile prin PNRR, întrucât acestea finanțează unele dintre cele mai importante investiții publice aflate în derulare în România.

Într-o postare intitulată „Responsabilitate pentru România”, premierul interimar a subliniat importanța sumelor care mai pot fi atrase prin acest mecanism european.

„În lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanţate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcţie, şcolile şi creşele, anveloparea blocurilor, precum şi o bună parte dintre investiţiile din oraşele şi comunele din întreaga ţară”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că PNRR reprezintă cel mai amplu program de investiții finanțat de Uniunea Europeană, iar accesarea fondurilor depinde de îndeplinirea reformelor și a jaloanelor asumate de fiecare stat membru.

„PNRR este cel mai mare program de investiţii al Uniunii Europene, iar statele membre primesc fondurile în funcţie de îndeplinirea reformelor şi de atingerea obiectivelor pe care şi le-au asumat”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că fondurile europene sunt acordate etapizat, în funcție de gradul în care statele membre își respectă angajamentele asumate prin PNRR. Potrivit acestuia, o parte dintre obiectivele asumate de România au fost îndeplinite, însă alte reforme necesită încă adoptarea unor acte normative.

„Banii sunt acordaţi în tranşe: dacă nu îţi îndeplineşti obiectivele, nu primeşti fondurile aferente, iar dacă le îndeplineşti parţial, primeşti doar o parte din bani. Ţintele şi reformele României au fost stabilite în 2021. Unele au fost realiste şi le-am îndeplinit, iar pentru altele mai avem câţiva paşi de făcut. Altele s-au dovedit a fi prea optimiste. Le-am renegociat acolo unde a fost posibil”, a precizat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a arătat că unele obiective au rămas încă neîndeplinite, iar adoptarea legislației aferente necesită convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, deoarece Guvernul nu mai poate utiliza procedura angajării răspunderii sau ordonanțele de urgență pentru aceste reforme.

„Mai avem de îndeplinit câteva reforme care presupun, în fapt, adoptarea unor legi. Întrucât Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii şi nici la ordonanţe de urgenţă pentru adoptarea acestora, este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea şi adoptarea acestor acte normative”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului interimar, șase proiecte legislative sunt considerate prioritare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR și pentru accesarea fondurilor europene rămase disponibile.

Acestea vizează legea salarizării unitare, legea incompatibilităților, legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, legea funcției publice, legea privind Codul urbanismului și legea referitoare la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. Primele patru proiecte sunt asociate unor tranșe în valoare de câte 770 de milioane de euro fiecare, iar ultimele două au o valoare estimată la câte 972 de milioane de euro.

Premierul interimar a precizat că Executivul se află în etapa finală a consultărilor cu reprezentanții Comisiei Europene, urmând ca proiectele de lege să fie transmise Parlamentului în cel mai scurt timp.