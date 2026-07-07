Mallorca, scena unui protest cum rar s-a văzut. De ce s-au adunat 10.000 de oameni pe plajă

Aproximativ 10.000 de persoane au participat la un protest organizat pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Mallorca, unde au cerut protejarea zonelor naturale ale insulei și măsuri mai stricte împotriva extinderii dezvoltărilor turistice. Manifestanții s-au adunat la S’Arenal de sa Ràpita, în zona naturală Es Trenc, formând un lanț uman în apă ca formă de protest față de ceea ce activiștii numesc efectele turismului excesiv.

Participanții au transmis că se tem că modificările propuse pentru regulile de planificare ar putea permite noi proiecte de construcție în apropierea unei zone considerate vulnerabile.

Printre dezvoltările contestate de grupurile de mediu se numără hoteluri, apartamente turistice, parcări, infrastructură pentru servicii de plajă, linii electrice și activități de extracție a nisipului.

Protestul a fost organizat de mai multe grupuri ecologiste, printre care GOB, Terraferida și platforma Menys Turisme Menys Vida („Mai puțin turism, mai multă viață”). Aceste organizații susțin că noile reglementări ar putea reduce nivelul de protecție oferit zonei Es Trenc și ar putea facilita apariția unor proiecte turistice de amploare.

Manifestanții au respins declarațiile oficialilor care au afirmat că zona va rămâne protejată și au cerut acțiuni concrete pentru conservarea mediului. În timpul protestului au fost scandate mesaje precum: „Cine vrea Mallorca, nu o distruge”.

Reprezentanții mișcării au transmis că nu doresc doar promisiuni politice, ci măsuri clare care să limiteze presiunea asupra litoralului și a zonelor naturale. Într-un manifest, grupurile participante au afirmat:

„Indiferent de acțiunile ministrului Simonet în care promite că niciun metru pătrat din Es Trenc nu va rămâne neprotejat, realitatea este că acest nou cadru legal este conceput special pentru a umple Es Trenc cu construcții, baruri pe plajă, parcări, servicii pe plajă și utilizări turistice de tot felul.”

Tonina Siquier, vicepreședinta GOB, a declarat că numărul participanților a depășit așteptările organizatorilor. Ea a precizat că protestul a avut ca scop apărarea mediului natural și a remarcat că astfel de acțiuni, asociate în trecut cu alte perioade de mobilizare ecologică, au redevenit necesare.

Președinta guvernului din Baleare, Marga Prohens, a respins acuzațiile potrivit cărora Es Trenc ar urma să își piardă statutul de zonă protejată, calificând aceste afirmații drept „farse”. Ministrul Agriculturii, Joan Simonet, a publicat o înregistrare video realizată de la fața locului, în care a transmis că plaja va rămâne protejată.

Reprezentanții grupurilor de protest au menținut însă că noul cadru legal ar putea permite extinderea activităților turistice și de construcție. Aceștia au avertizat că o flexibilizare a regulilor de planificare ar putea duce la apariția unor noi hoteluri, apartamente și alte facilități destinate vizitatorilor.

Mișcarea Menys Turisme Menys Vida a organizat și alte proteste împotriva creșterii numărului de turiști. La un miting desfășurat la Palma pe 21 iulie 2024 au participat aproximativ 50.000 de persoane, potrivit organizatorilor, care au solicitat limitarea dezvoltării turistice.

Acțiunile recente din Mallorca fac parte dintr-un val mai amplu de manifestații împotriva turismului excesiv în mai multe regiuni din Spania. Activiștii au folosit anterior forme simbolice de protest, precum baricade, mesaje proiectate pe clădiri și machete reprezentând avioane sau nave de croazieră, pentru a evidenția impactul pe care îl asociază cu turismul de masă.

Purtătorul de cuvânt al Menys Turisme Menys Vida, David Comas, a declarat: „Nu putem face față cu mai mulți turiști”. El a susținut că Mallorca a ajuns să fie percepută ca un „parc tematic”, iar tinerii întâmpină dificultăți în găsirea unor locuințe accesibile.

Insulele Canare și Insulele Baleare au fost printre principalele zone unde au avut loc proteste împotriva presiunii turistice în ultimii doi ani. Manifestări similare au fost organizate și în orașe precum Barcelona și Malaga.

În timpul unor proteste anterioare, au existat și incidente în care turiști străini au fost vizați de reacții ostile. În mai 2024, mai mulți vizitatori aflați într-o piață din Palma au fost huiduiți de participanții la o manifestație, iar oficialii locali și-au cerut ulterior scuze.

Alte acțiuni au inclus protestatari care au stropit cu apă un autobuz turistic în apropierea Sagrada Familia din Barcelona și manifestații pe plaje din Mallorca unde activiștii au afișat mesaje împotriva extinderii turismului.