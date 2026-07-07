Uniunea Europeană schimbă regulile pentru pasagerii aerieni. Ce drepturi noi vor avea călătorii

Parlamentul European a aprobat un pachet amplu de modificări privind drepturile pasagerilor aerieni, care aduce schimbări importante pentru milioane de călători din Uniunea Europeană. Noile reguli prevăd simplificarea procedurilor de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate, introduc dreptul la transport gratuit al unui bagaj de mână și garantează că familiile cu copii mici vor putea sta împreună în avion fără costuri suplimentare.

Actul normativ a fost aprobat marți de eurodeputați, după acordul obținut cu Consiliul Uniunii Europene în cadrul Comitetului de conciliere. Votul a fost unul covârșitor, cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și 3 abțineri.

Noile prevederi actualizează regulamentul european privind drepturile pasagerilor aerieni, aflat în vigoare încă din 2004.

Una dintre cele mai importante decizii adoptate de Parlamentul European este păstrarea dreptului pasagerilor de a primi despăgubiri în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor.

Astfel, călătorii vor continua să poată solicita compensații dacă zborul întârzie peste trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Valoarea despăgubirilor rămâne aceeași:

250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 km;

400 de euro pentru zborurile din interiorul Uniunii Europene de peste 1.500 km și pentru cele între 1.500 și 3.500 km;

600 de euro pentru zborurile mai lungi.

În anumite situații, companiile aeriene vor putea reduce cu 50% valoarea despăgubirilor pentru cursele lungi dacă oferă pasagerilor o redirecționare rapidă, iar întârzierea la destinație nu depășește patru ore.

Noile reguli stabilesc și situațiile în care transportatorii pot fi exonerați de plata compensațiilor.

Printre circumstanțele extraordinare se numără:

dezastrele naturale;

războaiele;

condițiile meteorologice severe;

pasagerii indisciplinați;

grevele furnizorilor de servicii aeroportuare, de navigație aeriană sau de handling la sol.

Chiar și în aceste cazuri, companiile aeriene vor avea obligația de a acorda asistență pasagerilor afectați.

Aceștia vor trebui să primească băuturi răcoritoare după două ore de așteptare, mese după trei ore și, dacă este necesar, cazare pentru până la trei nopți atunci când întârzierea nu este provocată de compania aeriană.

Parlamentul European a introdus reguli menite să simplifice procesul de recuperare a banilor.

Pasagerii care aleg rambursarea biletului în locul redirecționării vor primi banii automat.

În plus, companiile aeriene vor fi obligate să ofere instrucțiuni clare privind depunerea cererilor de despăgubire în termen de patru zile de la finalizarea călătoriei.

Un alt element important este că pasagerii nu vor mai fi obligați să își creeze un cont sau să instaleze aplicații speciale pentru a primi informațiile necesare.

Noile reguli stabilesc și termene clare:

pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea unei cereri de despăgubire;

companiile aeriene vor avea 30 de zile pentru a achita despăgubirea sau pentru a explica motivele refuzului și căile de contestare.

Una dintre cele mai așteptate modificări îi vizează pe pasagerii care călătoresc doar cu bagaj de mână.

Potrivit noilor reguli, fiecare călător va avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac.

În același timp, eurodeputații au cerut ca toate companiile aeriene, agențiile și platformele de rezervări să afișeze încă de la începutul procesului de cumpărare prețul complet al biletului, inclusiv bagajul de mână.

Companiile vor putea continua să ofere bilete mai ieftine doar celor care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Noile prevederi elimină și o serie de costuri suplimentare considerate abuzive de mulți pasageri.

Astfel, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe pentru:

corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerului;

eliberarea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare, dacă pasagerul s-a înregistrat deja.

De asemenea, pasagerii vor avea dreptul să primească automat cartea de îmbarcare în format digital, fără obligația de a crea un cont sau de a utiliza aplicația companiei aeriene.

Totodată, îmbarcarea nu va putea fi refuzată unei persoane care prezintă versiunea tipărită a unei cărți de îmbarcare emise în format digital.

Parlamentul European a introdus măsuri suplimentare pentru protejarea familiilor și a persoanelor vulnerabile.

Companiile aeriene vor fi obligate să așeze gratuit lângă copil orice persoană care îl însoțește, dacă acesta are sub 14 ani.

Aceeași regulă se va aplica și persoanelor cu dizabilități, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate.

În plus, pasagerii cu dizabilități vor avea dreptul la despăgubiri și asistență dacă pierd zborul din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

Reacția Parlamentului European

Vicepreședintele Comisiei pentru transporturi și turism, Virginijus Sinkevičius, consideră că noile reguli consolidează protecția pasagerilor.

„Avem vești bune pentru toți cei care călătoresc. Am depus eforturi mari pentru a ne asigura că pasagerii nu își pierd drepturile pe care le aveau deja, asigurând în același timp o mai bună protecție pentru familii, persoane cu mobilitate redusă și alte persoane care au cea mai mare nevoie de ea.”

La rândul său, raportorul Andrey Novakov a afirmat că reforma pune capăt unei perioade îndelungate de incertitudine.

„Votul de astăzi este o victorie – atât pentru pasageri, cât și pentru aviația europeană. După mai bine de 13 ani de blocaj, înlocuim în sfârșit incertitudinea cu reguli clare, drepturi mai puternice și încredere. Atunci când oamenii iau avionul, drepturile lor nu vor fi uitate la sol.”

Când vor intra în vigoare noile reguli

După aprobarea Parlamentului European, acordul trebuie confirmat și de Consiliul Uniunii Europene, procedură estimată să se încheie până la începutul lunii august.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru a adapta procedurile și pentru a aplica noile reguli.

Modificările sunt considerate una dintre cele mai importante reforme ale drepturilor pasagerilor din ultimii peste 20 de ani și urmăresc să ofere mai multă transparență, protecție și predictibilitate pentru milioanele de europeni care călătoresc anual cu avionul.