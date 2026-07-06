Noile controale la intrarea în UE pot aduce cheltuieli neașteptate. Trei pași care fac diferența

Persoanele care călătoresc în Europa în această vară sunt sfătuite să își planifice cu atenție deplasarea spre aeroport, deoarece implementarea noului sistem de verificare la frontierele Uniunii Europene poate genera timpi mai mari de așteptare. În lipsa unei organizări corespunzătoare, întârzierile pot duce inclusiv la pierderea zborului și la cheltuieli neprevăzute.

Cetățenii care intră în statele UE trebuie să își înregistreze amprentele digitale și să realizeze o fotografie în momentul scanării pașaportului. Procedura face parte din Sistemul de intrare/ieșire (EES), introdus pentru monitorizarea mai eficientă a trecerilor de frontieră.

Durata suplimentară necesară pentru finalizarea acestor formalități, alături de unele dificultăți tehnice apărute la implementare, a provocat întârzieri importante pe mai multe aeroporturi.

În unele situații, turiștii au ratat zborurile programate și au fost nevoiți să cumpere alte bilete. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce riscul apariției unor costuri suplimentare generate de noile verificări la frontieră.

Prima recomandare este ca pasagerii să ajungă la aeroport cu suficient timp înainte de plecare pentru a finaliza atât formalitățile obișnuite de check-in, cât și procesul de înregistrare impus de sistemul EES. Astfel, riscul de a pierde zborul poate fi redus.

Directorul Wizz Air din Marea Britanie a declarat pentru BBC că turiștii britanici ar trebui să ajungă la aeroporturile europene cu aproximativ trei ore înaintea zborului de întoarcere. Recomandări similare au fost transmise și de alte companii aeriene, printre care Jet2 și Ryanair, în funcție de aeroportul de plecare.

În cazul călătoriilor cu Eurostar, operatorul le recomandă pasagerilor să respecte ora de prezentare înscrisă pe bilet, deoarece aceasta include deja timpul necesar efectuării procedurilor prevăzute de sistemul EES.

În portul Dover, utilizarea noului sistem a fost afectată de probleme tehnice. Din acest motiv, pasagerii sunt sfătuiți să ajungă cu cel mult două ore înainte de plecarea feribotului, deoarece o sosire prea devreme poate contribui la formarea unor cozi și mai mari. Recomandarea este ca fiecare călător să verifice în prealabil ora indicată de compania aeriană, operatorul de feribot sau compania feroviară și să ia în calcul și durata deplasării până la punctul de plecare.

O altă recomandare este activarea notificărilor transmise de companiile aeriene și de furnizorii de servicii turistice. Aceste mesaje îi informează pe pasageri despre timpii de așteptare, eventualele modificări ale programului și alte situații care pot influența călătoria.

Primirea acestor alerte îi poate ajuta pe călători să își adapteze ora sosirii la aeroport, evitând atât întârzierile care pot duce la pierderea zborului, cât și prezentarea inutil de devreme.

„Companiile aeriene notifică de obicei pasagerii cu privire la întârzierile semnificative. De asemenea, îi sfătuim pe pasageri să se informeze întotdeauna direct cu compania aeriană înainte de a se îndrepta spre aeroport, pentru a avea suficient timp pentru verificările de securitate și pentru a ajunge la poarta de plecare”, spune Autoritatea Aviației Civile.

Majoritatea operatorilor aerieni pun la dispoziție aplicații mobile care pot fi descărcate înainte de călătorie. De asemenea, este recomandată verificarea setărilor pentru notificările prin SMS și e-mail, inclusiv a folderului destinat mesajelor nedorite, pentru a nu rata eventualele actualizări.

Experții atrag atenția că, dacă un pasager pierde zborul din cauza cozilor generate de sistemul EES, compania aeriană nu este obligată să ofere un loc gratuit pe un alt zbor.

Asociația Asigurătorilor Britanici precizează că polițele de asigurare de călătorie nu acoperă, în cele mai multe cazuri, costurile generate de achiziționarea unor noi bilete de avion, de nopțile suplimentare de cazare sau de alte cheltuieli provocate de întârzierile asociate verificărilor EES.

Un astfel de caz este cel al lui Anne Robinson, din Dunbarton, și al fiului său în vârstă de 13 ani, Jack. Cei doi au pierdut zborul de întoarcere din Roma în luna iunie după ce au așteptat aproximativ 90 de minute la controlul de frontieră. Două zile mai târziu, au fost nevoiți să achite 250 de lire sterline pentru un alt zbor, sumă pe care nu au reușit să o recupereze.

Anna-Marie Duthie, expertă în asigurări de călătorie la compania de analiză Defaqto, explică faptul că nicio poliță de asigurare nu menționează în mod explicit întârzierile provocate de sistemul EES, deoarece acestea sunt considerate parte a procedurilor obișnuite de control la frontieră.

„În practică, este responsabilitatea dumneavoastră să alocați timp suplimentar pentru astfel de cozi lungi sau întârzieri”, spune ea. Specialista mai arată că există doar o posibilitate redusă ca un călător să obțină despăgubiri prin clauzele referitoare la zboruri ratate, întârzieri sau abandonarea călătoriei, întrucât întârzierile produse la controlul de frontieră sau la imigrare nu sunt, de regulă, incluse printre situațiile acoperite de polițele de asigurare. Din acest motiv, călătorii sunt sfătuiți să citească atent documentele de asigurare sau să solicite informații direct asigurătorului înainte de plecare.