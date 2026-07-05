Erupția vulcanului Etna afectează traficul aerian. Zborurile spre Catania au fost suspendate

Activitatea eruptivă a vulcanului Etna continuă să provoace probleme în sudul Italiei. Emisiile de cenușă vulcanică au determinat autoritățile să închidă parțial spațiul aerian deasupra Siciliei și să restricționeze operațiunile de pe Aeroportul Catania.

Societatea care administrează Aeroportul Catania (SAC) a anunțat că, din cauza activității eruptive a Muntelui Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică, autoritățile au decis închiderea sectorului de spațiu aerian situat la sud de vulcan.

Ca urmare, toate zborurile cu destinația Catania au fost suspendate temporar. În schimb, aeroportul a continuat să permită decolarea aeronavelor aflate deja la sol.

Măsura urma să fie aplicată, inițial, până la ora locală 19:00, însă autoritățile monitorizează permanent evoluția fenomenului.

Reprezentanții aeroportului le-au recomandat pasagerilor să verifice informațiile privind zborurile direct la companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), emisiile de cenușă au început duminică dimineață și s-au intensificat aproximativ o oră mai târziu.

Norul de cenușă a ajuns la o înălțime de aproximativ 1,5 kilometri și este transportat de vânt spre sud.

Specialiștii estimează că dispersarea cenușii va continua în aceeași direcție în următoarele ore, conform modelelor meteorologice utilizate pentru monitorizarea fenomenului.

Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a intrat într-o nouă fază eruptivă în 26 iunie, când au început emisiile de lavă care au determinat autoritățile italiene să ridice nivelul de alertă.

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie a precizat că principalele fluxuri de lavă observate în ultimele zile s-au oprit complet pe 4 iulie.

În noaptea de 2 spre 3 iulie a fost identificat un al doilea flux de lavă, de dimensiuni reduse, care a avansat puțin peste 100 de metri înainte de a se opri.

Chiar dacă activitatea lavei s-a diminuat, noua emisie de cenușă vulcanică a afectat traficul aerian și planurile de călătorie ale mii de pasageri care urmau să ajungă sau să plece din Catania.