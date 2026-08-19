Conflict de muncă la Oil Terminal. Sindicatul anunță că începe protestul pe 24 august după eșecul negocierilor salariale

Sindicatul Oil Terminal va declanșa, începând cu 24 august 2026, conflictul colectiv de muncă, după ce negocierile pentru majorarea salariilor cu 6,5% nu au dus la un acord. CNS Cartel ALFA avertizează că situația ar putea ajunge la grevă și susține că o oprire a activității timp de cinci zile ar genera pierderi de peste 6,5 milioane de lei. Compania a informat oficial Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la situația apărută.

Tensiunile dintre angajații Oil Terminal și autorități intră într-o nouă etapă. Consiliul Sindicatului Oil Terminal a decis declanșarea conflictului colectiv de muncă începând cu 24 august, principala nemulțumire fiind legată de blocarea unei majorări salariale de 6,5%.

Potrivit CNS Cartel ALFA, negocierile s-au încheiat fără un rezultat după o perioadă de aproximativ 50 de zile în care sindicaliștii au încercat să obțină deblocarea memorandumului necesar creșterii veniturilor.

În acest interval au existat demersuri inclusiv la Ministerul Energiei, Consiliul Județean Constanța și Instituția Prefectului – Județul Constanța.

”Negocierile colective au eşuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru o creştere salarială de 6,5% la nivelul companiei (sub rata actuală a inflaţiei), prevazut de cadrul legislativ. Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuţii cu conducerea societăţii şi la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile. În acest interval, reprezentanţii sindicali au realizat demersuri la nivelul Ministerului Energiei, Consiliului Judeţean Constanţa şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru deblocarea memorandumului privind majorarea salarială”, a transmis CNS Cartel ALFA.

Confederația sindicală critică poziția Executivului și susține că blocarea majorării salariale ar putea genera costuri mai mari decât cele presupuse de acordarea creșterii solicitate.

Potrivit calculelor prezentate de Cartel ALFA, aplicarea memorandumului ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârșitul anului. Prin comparație, sindicaliștii estimează că numai cinci zile de grevă ar putea produce un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei.

Sindicaliștii apreciază că ”Guvernul interimar dă dovadă de obtuzitate şi de lipsă de simţ economic”.

”Cu pretextul reducerii deficitului şi în numele unei aşa-zise eficienţe economice, autorităţile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menţinerea puterii de cumparare a salariilor din companie. Aşa cum am arătat anterior, acordarea prevederilor din memorandum ar presupune o cheltuială suplimentară de aproximativ 4 milioane de lei pana la sfarsitul anului, în timp ce declanşarea unei greve de cinci zile poate produce un prejudiciu estimat la peste 6,5 milioane de lei”, a precizat CNS Cartel ALFA.

Cartel ALFA atrage atenția că impactul unui eventual blocaj nu ar trebui analizat exclusiv prin prisma pierderilor directe ale companiei.

Potrivit organizației sindicale, trebuie luate în calcul și posibilele efecte asupra lanțului de aprovizionare cu produse petroliere și asupra funcționării rafinăriilor. Sindicaliștii invocă inclusiv implicațiile pe care escaladarea conflictului le-ar putea avea în domeniul securității energetice.

În aceste condiții, confederația consideră că eventualele pierderi ar putea depăși semnificativ economiile urmărite prin neacordarea majorării salariale.

”CNS Cartel ALFA este solidară cu Sindicatul OIL Terminal şi solicită Guvernului demis să înceteze practicile care sabotează funcţionarea economiei naţionale şi să adopte urgent măsurile necesare pentru evitarea unui conflict de muncă cu efecte economice şi sociale greu de evaluat”, se mai arată în comunicat.

Situația a fost comunicată oficial și pieței de capital. Oil Terminal a notificat miercuri, 19 august, Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu intenția sindicatului de a declanșa conflictul colectiv.

Compania confirmă că negocierile privind majorarea salarială au eșuat și precizează că Ministerul Energiei, acționarul majoritar al societății, a comunicat că nu vor mai fi promovate memorandumuri privind aprobarea unor creșteri ale cheltuielilor salariale.

”Societatea OIL TERMINAL S.A informează acţionarii şi investitorii că, în data de 19.08.2026, Sindicatul Oil Terminal a comunicat că va declanşa începând cu data de 24.08.2026 conflictul colectiv de muncă, întrucât au eşuat negocierile privind majorarea salarială. Precizăm că, în data de 19.08.2026, Ministerul Energiei, acţionar majoritar ce deţine 87,7579% din capitalul Social al Societăţii, a transmis o adresă prin care se informează că nu vor mai fi promovate proiecte de memorandum ce au că tema aprobarea creşterii cheltuielilor de natură salarială”, este anunţul trimis.

Ministerul Energiei controlează 87,7579% din capitalul social al Oil Terminal, astfel că poziția instituției are o importanță directă în disputa privind cheltuielile salariale.

Declanșarea conflictului colectiv pe 24 august nu înseamnă automat că activitatea companiei va fi oprită în aceeași zi. Este însă deschisă procedura conflictului de muncă, iar sindicaliștii au introdus deja în discuție scenariul unei greve și costurile pe care aceasta le-ar putea genera.

În lipsa unei soluții până la data anunțată, disputa privind majorarea salarială de 6,5% intră astfel într-o nouă etapă, în timp ce Cartel ALFA cere autorităților să intervină pentru evitarea escaladării situației.