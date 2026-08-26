Sindicatele din Sănătate și Educație resping noua Lege a salarizării. SANITAS: „Nu vom valida o lege care nu oferă garanții reale”

Noua variantă a Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice provoacă nemulțumiri în două dintre cele mai importante sectoare bugetare. Federația SANITAS anunță că respinge proiectul propus de Guvernul interimar, susținând că problemele de fond semnalate în timpul negocierilor nu au fost rezolvate. În aceeași zi, principalele federații sindicale din Educație au anunțat că nu acceptă nici ele forma actuală a proiectului.

Federația SANITAS susține că modificările aduse proiectului nu rezolvă principalele probleme semnalate de reprezentanții angajaților din Sănătate și Asistență socială.

Sindicaliștii reclamă, printre altele, lipsa unor garanții privind finanțarea salariilor, menținerea plafonului pentru sporuri și posibilitatea ca valoarea de referință folosită la calcularea veniturilor să fie redusă în 2027.

„Proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027. În aceste condiții, nu putem vorbi despre predictibilitate și siguranță salarială pentru angajații din Sănătate și Asistență socială”, transmite SANITAS.

Federația susține că există deja tentative de a pune pe seama sindicatelor un eventual eșec al adoptării proiectului.

„În același timp, asistăm deja la încercări de a transfera asupra sindicatelor responsabilitatea eșecului acestui proiect de lege. Respingem categoric o asemenea abordare. Responsabilitatea pentru îndeplinirea angajamentelor asumate și pentru calitatea politicilor și reformelor aparține Guvernului. Rolul sindicatelor este tocmai acela de a semnala atunci când o lege este prost construită și când efectele ei pot afecta veniturile și drepturile majorității angajaților. A apăra salariile oamenilor nu înseamnă a bloca o reformă. Înseamnă a cere ca reforma să fie una corectă”, arată Federația.

SANITAS transmite că nu va accepta proiectul doar pentru respectarea unui termen sau pentru îndeplinirea unor obligații asumate de Executiv.

„Angajaților din Sănătate și Asistență socială nu li se poate cere să accepte o lege proastă doar pentru ca un Guvern interimar să își închidă obligațiile asumate și să transfere altora responsabilitatea pentru propriile decizii.

SANITAS nu va valida, sub presiunea unui termen sau a unei mize financiare, o lege care nu oferă garanții reale angajaților pe care îi reprezintă.”

Nemulțumirile nu se limitează la sistemul sanitar. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au anunțat miercuri că resping categoric ultima variantă a proiectului.

„Federațiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învățământ preuniversitar și superior – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’, Federația Națională Sindicală ‘Alma Mater’, – afiliate confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național C.S.D.R, C.N.S.L.R. – FRÃȚIA și Cartel Alfa, resping categoric ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar”, au transmis organizațiile sindicale.

Reprezentanții celor trei federații critică în special prevederile referitoare la personalul din învățământ.

Aceștia consideră că propunerea privind introducerea unei indemnizații „de senioritate” este „umilitoare”.

Sindicaliștii susțin, totodată, că întreaga anexă referitoare la învățământ, în care afirmă că nu se regăsesc propunerile argumentate înaintate de organizațiile sindicale, demonstrează „desconsiderarea” personalului din Educație.

Astfel, proiectul Legii salarizării se confruntă cu opoziția sindicatelor din două mari sisteme publice, Sănătatea și Educația, ambele solicitând modificări înainte ca noul cadru de salarizare să fie adoptat.