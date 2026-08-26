Vești bune pentru agricultură: România ar putea recolta cu 20% mai mult porumb și cu 64% mai multă floarea-soarelui

Producția de porumb și floarea-soarelui ar putea crește semnificativ în România în sezonul 2026/27, după mai mulți ani dificili pentru agricultură. Potrivit unei evaluări realizate de AgriPortal, randamentele mai bune ar putea compensa, cel puțin parțial, reducerea suprafețelor cultivate cu porumb și diferențele regionale persistente.

O evaluare independentă a recoltelor realizată de AgriPortal arată că producția de porumb și cea de floarea-soarelui din România ar putea înregistra creșteri importante în sezonul 2026/27. Potrivit estimărilor, producția de porumb ar putea fi cu aproximativ 20% mai mare decât în sezonul precedent, în timp ce recolta de floarea-soarelui ar putea depăși cu circa 64% nivelul din 2025/26.

AgriPortal estimează că România va produce aproximativ 8,67 milioane de tone de porumb în sezonul 2026/27. Creșterea este susținută în principal de îmbunătățirea productivității, care ar putea ajunge la 5,10 tone pe hectar, cu aproximativ 34% peste nivelul sezonului trecut.

În cazul florii-soarelui, producția este estimată la 3,06 milioane de tone. Randamentul mediu ar putea ajunge la 2,47 tone pe hectar, în creștere cu aproximativ 34% față de sezonul 2025/26.

Estimările au fost realizate în urma unei evaluări desfășurate între 10 și 14 august, în cadrul căreia specialiștii AgriPortal au parcurs 2.390 de kilometri prin principalele regiuni agricole ale României. Analiza din teren a urmărit potențialul de producție al culturilor de porumb și floarea-soarelui.

Revenirea producției de porumb este însă limitată de reducerea suprafețelor cultivate. AgriPortal estimează că suprafața cultivată va fi cu peste 10% mai mică decât cele 1,90 milioane de hectare evaluate în sezonul 2025/26.

Directorul general al AgriPortal, Petar Dimitrov, a arătat că rezultatele observate în teren indică o revenire puternică a productivității porumbului, după mai multe sezoane dificile. El a precizat că reducerea suprafețelor cultivate arată faptul că fermierii rămân prudenți în privința acestei culturi, iar randamentele mai bune reușesc să compenseze doar parțial această tendință.

„Rezultatele din teren indică o revenire puternică a productivității porumbului după mai multe sezoane dificile. Reducerea suprafețelor cultivate arată că fermierii rămân prudenți față de această cultură, iar randamentele mai bune compensează doar parțial această tendință”, a declarat Dimitrov.

La rândul său, analistul AgriPortal, Kris Atanasov, a apreciat că situația din teren este mai bună decât în sezonul trecut, deși există în continuare diferențe importante între regiuni. Potrivit lui, măsurătorile realizate la nivel național indică perspective favorabile pentru ambele culturi.

„Imaginea din teren este mai bună decât cea a sezonului trecut, chiar dacă diferențele regionale rămân importante. La nivel național, măsurătorile noastre indică un sezon bogat pentru ambele culturi”, a adăugat Atanasov.

În cazul florii-soarelui, situația este diferită și din perspectiva suprafeței cultivate. AgriPortal estimează că suprafața care va fi recoltată va ajunge la 1,24 milioane de hectare, față de 1,01 milioane de hectare în sezonul 2025/26, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 23%.

Prognozele AgriPortal au fost realizate pe baza măsurătorilor directe efectuate în teren, a evaluărilor regionale și a indicatorilor de vegetație obținuți din imagini satelitare, disponibili la jumătatea lunii august 2026. Compania precizează că aceste estimări pot fi revizuite ulterior, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de rezultatele efective obținute în timpul recoltării.

AgriPortal face parte dintr-un ecosistem regional care oferă informații, analize de piață, evenimente și servicii dedicate sectorului agribusiness din Europa Centrală și de Est. Grupul dezvoltă și operează AgriPortal România, AgroPortal Bulgaria, Grain Academy, Agricore Bulgaria și Euro Grain Exchange Bucharest.

Prin aceste platforme și servicii, grupul conectează fermieri, traderi, procesatori, companii de logistică, investitori și alți profesioniști activi pe piețele agricole din România, Bulgaria și regiunea Mării Negre.