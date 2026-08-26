BCE pregătește noi majorări de dobândă. Isabel Schnabel avertizează că inflația ar putea rămâne peste țintă o perioadă lungă

Banca Centrală Europeană ar trebui să continue majorarea dobânzilor, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu, scumpirea energiei și evoluția peste așteptări a economiei zonei euro sporesc riscurile inflaționiste. Isabel Schnabel, membru în Comitetul Executiv al BCE, avertizează că inflația ar putea rămâne peste ținta de 2% pentru o perioadă prelungită, iar o intervenție întârziată ar putea obliga banca centrală să adopte ulterior măsuri și mai dure.

Isabel Schnabel consideră că actualul nivel al dobânzii de politică monetară nu este suficient pentru readucerea inflației la ținta BCE pe termen mediu.

Oficialul german susține că banca centrală trebuie să intervină înainte ca scumpirile generate în special de energie să se transmită mai puternic către salarii și către restul economiei.

„La nivelul actual al dobânzii de politică monetară, este puţin probabil ca inflaţia să revină la nivelul ţintă pe termen mediu şi, prin urmare, va fi necesară o înăsprire suplimentară. Mai ales în contextul actual al unei cereri agregate rezistente, este esenţial să fie prevenită din timp apariţia efectelor de runda a doua, deoarece o acţiune târzie ar putea necesita şi mai multe majorări de dobândă”, a declarat Schnabel pentru Bloomberg.

BCE a majorat deja costurile de împrumut pe fondul războiului din Iran, iar următoarea reuniune de politică monetară este privită ca un moment important pentru stabilirea direcției dobânzilor.

Aproape toți investitorii se așteaptă la o nouă majorare cu 0,25 puncte procentuale, ceea ce ar duce dobânda la facilitatea de depozit la 2,5%.

Avertismentul vine după ce inflația din zona euro a ajuns la 2,9% în luna iulie.

Schnabel consideră că ritmul creșterii prețurilor de consum ar putea rămâne peste obiectivul de 2% al BCE pentru o „perioadă prelungită”, în special din cauza costurilor ridicate ale energiei.

Riscurile nu se limitează la evoluția petrolului. Situația de pe piața gazelor naturale este considerată de oficialul BCE „deosebit de îngrijorătoare”, pe fondul nivelului redus al stocurilor europene.

„Acest lucru prezintă riscuri semnificative în sus pentru inflaţie. Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât este mai mare riscul şi intensitatea efectelor indirecte şi de runda a doua, mai ales dacă cererea agregată rămâne rezistentă”, a concluzionat oficialul BCE.

Un alt argument în favoarea unei politici monetare mai restrictive este rezistența economiei europene.

Datele publicate marți au indicat o evoluție a PIB-ului Germaniei peste estimări în trimestrul al doilea. La nivelul întregii zone euro, economia a avansat cu 0,4%, după stagnarea înregistrată la începutul anului 2026.

„Economia continuă să fie mai puternică decât se preconiza, iar datele au fost unele surprinzătoare în sus”, a spus Schnabel.

Printre factorii care susțin activitatea economică, aceasta a indicat politica fiscală, majorarea cheltuielilor pentru apărare și boom-ul global din sectorul inteligenței artificiale.

„Sondajele referitoare la încrederea în mediul de afaceri sugerează că creşterea economică câştigă teren. Aşadar, comparativ cu proiecţiile personalului BCE din iunie, văd riscurile la adresa creşterii economice ca fiind orientate în sus”, a apreciat Schnabel.

Mesajul transmis de Isabel Schnabel este că BCE trebuie să împiedice transformarea șocului energetic într-o presiune inflaționistă persistentă.

În cazul în care prețurile ridicate ale energiei ajung să determine creșteri salariale și noi scumpiri în economie, banca centrală ar putea fi obligată să majoreze dobânzile mai mult decât ar fi necesar printr-o intervenție preventivă.

Schnabel nu a indicat până la ce nivel ar trebui să ajungă dobânzile, dar a apreciat că piețele financiare „par să înţeleagă foarte bine funcţia noastră de reacţie”.

Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile petrolului și gazelor, precum și rezistența economiei zonei euro vor fi astfel printre elementele importante pentru următoarele decizii de politică monetară ale BCE.