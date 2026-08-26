Călin Georgescu avertizează asupra unei schimbări majore: „Proiectul AEP nu este un episod izolat. Drumul către dictatură”

Călin Georgescu critică dur un proiect de lege publicat pentru consultare publică de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care, potrivit acestuia, ar modifica procedura prin care poate fi dizolvat un partid politic. Georgescu susține că propunerea ar transfera o putere importantă de la instanță către autoritatea electorală și cere eliminarea prevederilor înainte ca proiectul să devină lege.

Într-o postare publică intitulată „Drumul către dictatură”, Călin Georgescu afirmă că proiectul pus în consultare de AEP la 21 august 2026 ar permite Autorității Electorale Permanente să decidă dizolvarea unui partid prin intermediul unor grupuri formate din câte cinci angajați.

Potrivit afirmațiilor sale, în prezent o asemenea hotărâre aparține Tribunalului București, în timp ce, în mecanismul propus, instanța ar interveni în situația în care partidul vizat contestă decizia AEP.

Georgescu consideră că schimbarea nu poate fi privită drept una pur tehnică.

„Nu este vorba despre o simplă modificare tehnică, ci de mutarea unei puteri uriașe — puterea de a elimina un partid din viața politică — de la instanță la administrație.”

În mesajul său, Călin Georgescu face o legătură între proiectul AEP și anularea procesului electoral prezidențial din 2024, prezentând cele două situații drept parte a unei deteriorări a mecanismelor democratice.

„Pe 6 decembrie 2024, după ce votarea pentru turul al doilea începuse deja în străinătate, întregul proces electoral prezidențial a fost anulat printr-o decizie neconstituțională. Atunci a început erodarea actuală a democrației românești. Proiectul AEP nu este un episod izolat, ci încă un pas pe același drum. Așa se pavează, sub ochii noștri, drumul către dictatură: puterea se concentrează pas cu pas, iar abuzul poate ajunge, paragraf cu paragraf, în Monitorul Oficial. Dacă nu reacționăm cât timp abuzul este încă un proiect, riscăm să-l vedem mâine devenit lege.”

Călin Georgescu precizează că partidele care încalcă legea trebuie să răspundă, dar contestă posibilitatea ca decizia privind desființarea unei formațiuni politice să fie luată de o autoritate administrativă.

„Da, un partid care încalcă legea trebuie să răspundă. Însă desființarea lui trebuie hotărâtă numai de o instanță independentă.”

În argumentația sa, Georgescu invocă și recomandările Comisiei de la Veneția și ale OSCE/ODIHR privind dizolvarea forțată a partidelor politice. El susține că o asemenea măsură trebuie să aibă caracter excepțional și să fie decisă de o instanță independentă.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că existența opoziției politice nu trebuie să depindă de voința celor aflați la guvernare.

„Cei aflați la putere nu ne fac o favoare lăsând să existe și alte partide. Puterea nu are dreptul să-și aleagă opoziția. Dreptul la opoziție și dreptul de a alege cine conduce aparțin poporului.”

Georgescu subliniază totodată că proiectul AEP se află în acest moment în etapa de consultare și nu reprezintă o lege în vigoare.

„Proiectul nu este încă lege. Tocmai de aceea se poate și cerem eliminarea acestor prevederi acum. În democrație, puterea răspunde în fața poporului. În dictatură, poporul răspunde în fața puterii.”

Propunerea la care face referire Călin Georgescu a fost publicată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru consultare publică la 21 august 2026. Documentul vizează modificarea legislației privind partidele politice și procedurile aplicabile în anumite situații în care o formațiune nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

În prezent, dizolvarea unui partid politic se realizează printr-o procedură în instanță. Proiectul AEP propune modificări ale acestui mecanism, inclusiv atribuții suplimentare pentru Autoritatea Electorală Permanentă, deciziile putând fi contestate în justiție.

Fiind în etapa de consultare publică, prevederile propuse nu sunt în vigoare. Documentul poate suferi modificări înainte de a parcurge procedura necesară pentru a deveni lege.