Furtuni, grindină și vijelii pe 27 august. Harta zonelor afectate de vreme rea
SURSA FOTO: Dreamstime/Prognoza meteo
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), furtunile continuă și în următoarele ore, iar vremea va rămâne instabilă în mai multe regiuni ale țării. Hidrologii sunt și ei în alertă și au emis cod galben de inundații pentru 20 de județe.
Averse și descărcări electrice în mai multe regiuni
Potrivit prognozei pentru 27 august, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe alocuri în Moldova, Transilvania și Muntenia. Ploile vor apărea pe arii mai restrânse și în Maramureș, Dobrogea și estul Olteniei. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp, iar ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și condiții de grindină.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, valorile cele mai ridicate fiind așteptate pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.
În București, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales spre sfârșitul intervalului sunt posibile ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 17…18 grade.
Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării și în zonele montane. Pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții, aici vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, iar temperaturile diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date.
Ploi torențiale și cantități importante de apă
Fenomenele vor fi mai extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul Munteniei și al Dobrogei, în sud-vestul Moldovei, în estul Carpaților Meridionali și în grupele centrale și sudice ale Carpaților Orientali. În aceste zone, ploile vor avea și caracter torențial.
În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, dar și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15…20 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30…40 l/mp. Izolat este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de 1…2 cm.
În regiunile vestice și sud-vestice, vremea va fi predominant însorită, iar după-amiaza va fi călduroasă. Diferențele dintre regiuni vor fi vizibile și în ceea ce privește valorile termice, maximele urmând să fie cuprinse între 19…21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei.
Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în sud-estul țării, unde vitezele vor fi, în general, de 40…45 km/h. În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali, rafalele vor ajunge în general la 60…80 km/h. În timpul ploilor sunt posibile vijelii, cu rafale de 50…70 km/h.
Temperaturile minime coboară până la 8 grade
Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe areale mici, se va forma ceață.
În București, cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4…10 l/mp, fiind posibile și descărcări electrice.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 45…55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar temperatura minimă va fi de 14…16 grade.
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