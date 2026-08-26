Criza din Orientul Mijlociu lovește puternic Europa. Patru țări au suportat costuri suplimentare de aproape 41 de miliarde de euro

Țările europene au suportat costuri suplimentare de aproape 41 de miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili, după creșterea puternică a prețurilor provocată de războiul împotriva Iranului și de criza din Orientul Mijlociu.

Țările de Jos, Italia, Franța și Spania se numără printre cele mai afectate state din lume de costurile suplimentare generate de perturbările din Orientul Mijlociu, potrivit unui raport realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Analiza CREA arată că, din cele 170 de țări examinate, 134 au plătit mai mult pentru motorină decât estimaseră piețele înainte de izbucnirea războiului. Italia a înregistrat cele mai mari costuri suplimentare dintre cele patru state europene analizate, cu aproximativ 12,7 miliarde de euro în perioada martie-august 2026.

Țările de Jos au acumulat costuri suplimentare estimate la 11,5 miliarde de euro, Franța la 10,8 miliarde de euro, iar Spania la 8,8 miliarde de euro, conform Euronews.

Împreună, cele patru economii europene au suportat aproape 41 de miliarde de euro în costuri suplimentare pentru combustibili fosili, fără să importe volume suplimentare de energie.

Datele evidențiază expunerea economiilor europene la evoluția prețurilor internaționale ale petrolului și gazelor. La nivel mondial, criza a adăugat peste 282 de miliarde de euro la facturile pentru importurile de combustibili fosili, iar petrolul a reprezentat singur aproximativ 140 de miliarde de euro din această creștere.

Prețurile gazului natural lichefiat, LNG, au crescut cu 60% pe piața Atlanticului și cu 75% în Pacific. În același timp, prețurile motorinei și benzinei au urcat cu 59% după ce Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, la 28 februarie.

Pentru a compensa pierderile de aprovizionare din Orientul Mijlociu, Statele Unite și Norvegia au devenit cei mai mari furnizori ai Uniunii Europene atât pentru produse petroliere, cât și pentru LNG în primul trimestru al anului, potrivit datelor UE.

Impactul creșterii prețului motorinei este deosebit de important pentru Europa, deoarece blocul comunitar depinde în mare măsură de acest combustibil pentru transportul de mărfuri, agricultură și industrie. Costurile mai mari ale combustibilului se pot transmite astfel de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și pot contribui în cele din urmă la creșterea prețurilor bunurilor.

Autorii raportului CREA susțin însă că dezvoltarea capacităților de producție a „energiei curate” din Europa începe să reprezinte și un avantaj din perspectiva securității energetice.

Potrivit raportului, capacitatea de producție a „energiei curate” instalată în Uniunea Europeană începând din 2020 a permis statelor importatoare să economisească 36 de miliarde de euro din achizițiile de combustibili fosili în primele cinci luni ale crizei.

Economiile au fost posibile deoarece fiecare unitate de gaz, petrol sau cărbune înlocuită prin electricitate produsă din „surse curate” a reprezentat o cantitate de combustibil care nu a mai trebuit cumpărată la prețurile ridicate generate de război.

Raportul argumentează că sursele regenerabile și electrificarea nu mai au doar rolul de a reduce emisiile, ci pot funcționa și ca o protecție împotriva șocurilor geopolitice de pe piețele energiei. Țările care dispun de o proporție mai mare de energie produsă din „surse curate” și care au o cerere mai redusă de combustibili fosili sunt mai puțin expuse atunci când prețurile internaționale ale carburanților cresc puternic.

Experiența Spaniei este prezentată drept un exemplu al acestei situații. Energia regenerabilă a redus costurile pentru țară cu miliarde de euro, însă dependența transporturilor, aviației și industriei de petrol a făcut ca fiecare persoană să suporte un cost suplimentar brut de 181 de euro aferent importurilor de combustibili fosili.