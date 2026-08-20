Asia accelerează cursa nucleară. Asia își extinde reactoarele pe fondul crizelor energetice

Războaiele, prețurile volatile ale energiei și presiunea pentru reducerea emisiilor împing Asia spre o revenire spectaculoasă la energia nucleară. De la China și India până la Japonia și Vietnam, țările asiatice își extind planurile nucleare pentru a-și consolida securitatea energetică și independența.

Creșterea prețurilor carburanților provocată de războaiele din Iran și Ucraina, alături de angajamentele privind reducerea emisiilor de carbon, a readus energia nucleară în atenția țărilor asiatice. China, Japonia și India își extind capacitățile nucleare, în timp ce Vietnam, Bangladesh și Filipine încearcă să își pună în funcțiune primele centrale nucleare.

După 14 ani de inactivitate, centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume în funcție de capacitatea instalată, a reluat în aprilie furnizarea de energie electrică. În același timp, autoritățile de la New Delhi și Beijing intenționează să majoreze producția de energie nucleară, iar statele din Asia de Sud-Est care nu dețin în prezent centrale nucleare își propun să conecteze primul reactor la rețeaua electrică în următorul deceniu.

Interesul pentru energia nucleară este amplificat și de dependența ridicată a Asiei de importurile de energie din Golful Persic. Din acest motiv, continentul a fost afectat în mod deosebit de conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran, precum și de blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu energie.

În prezent, Japonia are 15 reactoare nucleare operaționale, inclusiv unul la Kashiwazaki-Kariwa, dintr-o flotă funcțională de 33 de unități. Celelalte 18 reactoare sunt suspendate și așteaptă aprobările necesare pentru a putea fi repornite.

În Coreea de Sud, țara vecină Japoniei, sunt operaționale 26 de reactoare nucleare, iar alte patru unități se află în construcție.

China are, în prezent, 120 de reactoare nucleare operaționale, în construcție sau aprobate, cu o capacitate totală de 135.000 de megawați (MW), cea mai mare capacitate nucleară din lume. Din 2022, Beijingul a aprobat 49 de reactoare, într-un ritm de dezvoltare pe care autoritățile chineze îl justifică prin obiectivele de securitate energetică, autosuficiență tehnologică și reducere a emisiilor. China își propune să atingă vârful emisiilor de carbon înainte de 2030 și neutralitatea carbonului până în 2060.

Între timp, Taiwanul a renunțat la energia nucleară în mai 2025, când a fost închis ultimul dintre cele șase reactoare ale insulei. În prezent, însă, oficialii de la Taipei analizează posibilitatea reactivării a două centrale nucleare, fiecare cu câte două reactoare. Decizia este luată în contextul creșterii cererii de energie electrică din partea industriei tehnologice și al dependenței ridicate de combustibili importați, care amplifică vulnerabilitatea insulei în cazul unei eventuale blocade chineze.

India este liderul Asiei de Sud în domeniul energiei nucleare, cu 24 de reactoare active și o capacitate instalată de 8.780 MW. New Delhi intenționează să crească această capacitate la 22.000 MW până în 2031 și la 100.000 MW până în 2047. Autoritățile indiene promovează, de asemenea, dezvoltarea reactoarelor modulare mici și o implicare mai mare a sectorului privat în industria nucleară.

Pakistanul operează șase reactoare nucleare, dezvoltate cu finanțare chineză, care au o capacitate totală de 3.530 MW. Țara construiește și un nou reactor de 1.200 MW, programat să intre în funcțiune în jurul anului 2030. În paralel, Islamabadul își menține obiectivul de a ajunge la o capacitate nucleară de 40.000 MW până în 2050.

În Asia de Sud-Est, Bangladesh se apropie de momentul intrării în grupul statelor care produc energie nucleară. Prima centrală nucleară a țării, Rooppur, este construită cu sprijinul Rusiei și va avea două reactoare, cu o capacitate totală de 2.400 MW. Vietnamul se pregătește, la rândul său, să înceapă producția de energie nucleară cu sprijinul Moscovei. În martie, autoritățile vietnameze au semnat un acord cu Rusia pentru construirea centralei Ninh Thuan 1, care ar urma să devină operațională în următorul deceniu și să dispună de două reactoare, cu o capacitate totală de 2.400 MW.

De la Singapore la Laos, țările din Asia de Sud-Est încearcă să pună capăt situației în care regiunea este singura subregiune a Asiei fără producție de energie nucleară. Thailanda, Indonezia și Malaysia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unor reactoare modulare mici în următorul deceniu. Filipine analizează, la rândul său, posibilitatea reabilitării centralei nucleare de la Bataan, construită în anii 1980 și abandonată înainte de inaugurare, pe fondul unor scandaluri de corupție.