Proprietarii de câini riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Unde se fac sterilizări gratuite

Proprietarii de câini din două localități din județul Ilfov pot beneficia săptămâna aceasta de sterilizarea și microciparea gratuită a animalelor. Campaniile sunt organizate de Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov și se desfășoară pe bază de programare.

Prima acțiune este programată pe 6 octombrie, la Ștefănești, iar cea de-a doua va avea loc pe 9 octombrie, la Clinceni.

Campaniile se adresează câinilor cu deținător, iar intervențiile de sterilizare și microcipare sunt efectuate gratuit.

Proprietarii care vor să participe trebuie să facă în prealabil o programare la numărul de telefon 0751.235.009.

Există și condiții referitoare la vârsta animalelor. Femelele trebuie să aibă minimum șase luni pentru a putea fi sterilizate, în timp ce pentru masculi vârsta minimă este de zece luni.

Înaintea intervenției, câinii nu trebuie hrăniți.

Pentru proprietarii câinilor de rasă comună, sterilizarea și microciparea nu reprezintă doar o opțiune. Acestea sunt obligații prevăzute de legislația din România.

Persoanele care nu respectă prevederile privind sterilizarea și identificarea animalelor riscă sancțiuni. Amenzile pot fi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Protecția Animalelor CJ Ilfov desfășoară periodic și controale la gospodării pentru a verifica respectarea obligațiilor privind câinii ținuți în curți.

Proprietarii din Capitală au, la rândul lor, posibilitatea de a beneficia de campanii gratuite organizate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București.

Pentru câinii de rasă comună sunt disponibile sterilizări gratuite la clinica Vet4Life, de pe strada Matei Voievod nr. 55, Sector 2, precum și prin clinica veterinară mobilă Hands and Paws Vet, de pe Șoseaua Olteniței nr. 169, Sector 4.

Programările pentru aceste servicii se fac la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

Sterilizarea contribuie la limitarea apariției puilor nedoriți, iar microciparea permite identificarea animalului și poate facilita găsirea proprietarului atunci când un câine se pierde.