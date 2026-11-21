Bucureștiul se pregătește pentru o zi de 1 Decembrie cu parade militare, retragere cu torțe, târguri de Crăciun, concerte și petreceri. De Ziua Națională, Capitala le propune bucureștenilor și turiștilor zeci de variante de petrecere a timpului liber, de la evenimente pentru copii până la spectacole pentru adulți și mese tradiționale.

Bucureștiul va găzdui, marți, 1 decembrie 2026, numeroase evenimente dedicate Zilei Naționale a României, de la parada militară și retragerea cu torțe până la târguri de Crăciun, concerte, spectacole și activități pentru copii.

Capitala va oferi opțiuni de petrecere a timpului liber pentru familii, adolescenți și adulți, în mai multe zone ale orașului.

Unul dintre principalele evenimente ale zilei va fi Parada Militară Națională, organizată în Piața Arcul de Triumf. Manifestarea începe, în mod tradițional, în jurul orei 11:00 și include defilarea detașamentelor militare, prezentarea tehnicii de luptă și survolul aeronavelor. După încheierea paradei, în zonă va putea fi vizitată o expoziție statică de tehnică militară, organizată până după-amiază.

Programul dedicat Zilei Naționale va continua seara cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Evenimentul începe, de regulă, în jurul orei 19:00, iar militarii vor parcurge traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Cotroceni – Bulevardul Timișoara.

În paralel cu manifestările oficiale, bucureștenii și turiștii vor putea vizita mai multe târguri de Crăciun, majoritatea fiind deja deschise la începutul lunii decembrie.

Târgul de Crăciun București, amenajat în Piața Constituției, și-a deschis porțile pe 27 noiembrie 2026. Vizitatorii vor găsi aici o roată panoramică, un carusel, Casa lui Moș Crăciun și peste 100 de căsuțe cu produse tradiționale. Programul include și concerte tematice organizate seara.

O altă destinație este West Side Christmas Market, organizat în Parcul Drumul Taberei și deschis din 26 noiembrie 2026. Amenajat în cuva lacului, târgul pune la dispoziția vizitatorilor un patinoar, un carusel, ateliere și concerte live în fiecare seară.

În Piața Alba Iulia, în Sectorul 3, Winter Wonderland va aduce instalații luminoase de mari dimensiuni, un patinoar, preparate tradiționale specifice zilei de 1 Decembrie și momente artistice prezentate pe scenă.

Pentru familiile cu copii, una dintre variante este târgul „Poveste de Crăciun”, organizat de Opera Comică pentru Copii, care va fi deschis și de Ziua Națională. Evenimentul este conceput special pentru cei mici și include spectacole tematice, ateliere de creație, derdeluș, carusel și colinde.

Copiii pot vizita și Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” sau Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Acesta din urmă organizează frecvent, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, târguri cu meșteri populari și ateliere dedicate tradițiilor românești.

Pentru cei interesați de tehnologie și experiențe interactive, alte variante sunt MINA (Museum of Immersive New Art) și Museum of Senses, din AFI Cotroceni. Aceste spații pot reprezenta o alternativă în cazul vremii reci sau ploioase, oferind proiecții digitale la 360 de grade și camere amenajate pentru experiențe bazate pe iluzii optice.

Programul pentru copii poate include și proiecții de animație. Cinematografele din centrele comerciale AFI, Mega Mall și ParkLake, precum și sălile independente, inclusiv Cinema Europa, rulează programe dedicate animațiilor de sezon, în cadrul ofertelor asociate Bucharest Kids Film Festival.

Adolescenții și tinerii care vor să petreacă 1 Decembrie în aer liber au la dispoziție mai multe patinoare. Pe lângă cele amenajate în cadrul târgurilor de Crăciun din Parcul Drumul Taberei și Piața Alba Iulia, sunt disponibile patinoarele din parcurile mari ale Capitalei, precum Cișmigiu și Herăstrău, dar și patinoarul acoperit din AFI Cotroceni.

O altă variantă este o plimbare prin centrul orașului, pe traseul Piața Universității – Calea Victoriei – Piața Amzei. Zona este decorată cu instalații luminoase de iarnă și reunește cafenele de specialitate, librării, precum Cărturești Carusel, și spații de street-food.

Pentru cei interesați de jocuri și activități interactive, centrele de realitate virtuală, sălile de escape room din centrul Capitalei și zonele de arcade și bowling din marile centre comerciale reprezintă alte opțiuni. Acestea vor avea program normal de sărbătoare.

Tinerii interesați de artă pot vizita Muzeul de Artă Recentă (MARe), care are inclusiv programe dedicate accesului persoanelor sub 25 de ani, sau pavilionul Art Safari, situat în centrul orașului. Cele două spații oferă alternative pentru cei care preferă expozițiile de artă contemporană.

Adulții care vor să marcheze Ziua Națională prin activități culturale pot alege dintre mai multe muzee importante din Capitală. Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național Cotroceni se numără printre instituțiile care au program special de 1 Decembrie.

Multe dintre acestea oferă acces gratuit sau organizează tururi ghidate tematice dedicate Marii Uniri. Astfel, vizitatorii pot include în programul zilei și activități cu caracter istoric și cultural.

Pentru cei care preferă muzica live și petrecerile, Berăria H organizează tradiționala petrecere de 1 Decembrie, cu meniu românesc și concerte. Pentru 1 decembrie 2026 este programat un concert susținut de Florin Salam și orchestră, alături de alți artiști care vor urca pe scenă pe parcursul zilei.

Alte opțiuni sunt cluburile și berăriile din Centrul Vechi, precum și localurile Hard Rock Cafe, Expirat și Quantic. Acestea găzduiesc seri cu muzică live sau petreceri în cadrul cărora publicul poate asculta muzică românească.

Cei care preferă spectacolele de teatru sau comedia pot verifica programul Teatrului Național București (TNB), al Teatrului Bulandra și al Teatrului de Comedie, care au reprezentații programate în perioada minivacanței. În același timp, cluburile de stand-up comedy, precum Club 99, Comics Club și The Fool, organizează show-uri dedicate iubitorilor acestui gen de divertisment.

Ziua Națională poate fi marcată și prin preparate specifice bucătăriei românești. Restaurantele cu specific tradițional din București, printre care Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Lacrimi și Sfinți și Zexe, pregătesc meniuri speciale pentru această ocazie.

Oferta gastronomică include preparate precum fasole cu ciolan, sarmale și pastramă, alături de băuturi tradiționale, precum mustul și vinul fiert.

Pentru cei care intenționează să ia masa în oraș de 1 Decembrie, rezervarea cu câteva zile înainte este recomandată, având în vedere interesul pentru restaurantele cu specific românesc în perioada Zilei Naționale.