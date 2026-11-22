India pregătește o simplificare importantă a procedurii de acordare a vizelor, prin reducerea numărului de informații solicitate în formularele de aplicare. Autoritățile indiene estimează că noile documente vor avea cu 65% până la 70% mai puține câmpuri. Măsura ar urma să intre în vigoare până la sfârșitul anului 2026.

Obținerea unei vize pentru India presupune în prezent completarea unui formular amplu, care solicită numeroase informații personale și detalii despre călătoriile anterioare.

Printre cerințe se numără naționalitatea actuală și cea anterioară a părinților solicitantului. Formularul solicită inclusiv enumerarea tuturor țărilor vizitate în ultimii 10 ani.

Această secțiune este limitată la 250 de caractere, ceea ce poate crea dificultăți persoanelor care călătoresc frecvent. Solicitanții trebuie să furnizeze și datele unei persoane de referință din India.

Procedura urmează să fie simplificată în urma unei decizii anunțate de Ministerul Afacerilor Interne din India. Potrivit instituției, numărul câmpurilor obligatorii din formularele tuturor categoriilor de vize va scădea cu 65% până la 70%, scrie Euronews.com.

Autoritățile nu au precizat încă exact ce informații vor fi eliminate. Noile formulare sunt așteptate să fie introduse până la sfârșitul anului 2026.

Ministerul susține că schimbarea va reduce efortul necesar pentru depunerea solicitărilor. În același timp, instituția urmărește eficientizarea activității administrative și simplificarea verificărilor.

Reforma include și reorganizarea sistemului de acordare a vizelor. Numărul categoriilor principale va scădea de la 13 la nouă, iar cel al subcategoriilor va fi redus de la 49 la 23.

Cele nouă categorii principale vor fi:

Vize de afaceri;

Vize diplomatice;

Vize de muncă;

Vize pentru jurnaliști;

Vize medicale;

Vize oficiale;

Vize pentru studenți;

Vize pentru vizitatori;

Alte categorii de vize.

O altă modificare vizează denumirea vizei turistice, care a fost înlocuită cu cea de viză pentru vizitatori. Schimbarea urmărește să reflecte o gamă mai largă de activități permise, dincolo de turismul obișnuit.

Noua categorie pentru vizitatori va include două subcategorii, fiecare cu propriile condiții de valabilitate și utilizare.

Prima subcategorie, V-1, va avea o valabilitate de 30 de zile și va permite intrări multiple în India.

Aceasta va putea fi utilizată pentru mai multe scopuri, nu doar pentru vacanțe. Printre activitățile permise se numără participarea la întâlniri de afaceri și consultațiile medicale.

Viza V-1 va acoperi și retragerile de wellness, tratamentele medicale de scurtă durată și cursurile de scurtă durată.

Acestea din urmă pot viza limbile indiene, muzica, arta și meșteșugurile tradiționale.

A doua subcategorie, V-2, va avea o valabilitate de unul, cinci sau 10 ani. Aceasta va permite aceleași activități precum viza V-1, dar va include și alpinismul.

Persoanele care intenționează să escaladeze vârfurile muntoase din India vor putea primi o viză cu intrări multiple, valabilă șase luni.

Simplificarea procedurilor de acordare a vizelor face parte din eforturile Indiei de a-și dezvolta industria turismului.

Țara a primit aproximativ 9,15 milioane de vizitatori străini în 2025. Cifra rămâne sub nivelul record din 2019, când India a înregistrat 10,93 milioane de sosiri internaționale.

Autoritățile indiene și-au stabilit obiectivul de a atrage anual 100 de milioane de turiști străini până în 2047. Reducerea birocrației pentru obținerea vizelor este una dintre măsurile care pot contribui la atingerea acestei ținte.

Importanța economică a turismului este deja considerabilă. Potrivit raportului „Economic Impact Research”, publicat în acest an de Consiliul Mondial pentru Turism și Călătorii (WTTC), sectorul contribuie cu 6,6% la produsul intern brut al Indiei.

Industria susține, de asemenea, unul din 10 locuri de muncă din țară.

Perspectivele de dezvoltare sunt importante și pentru următorul deceniu. WTTC estimează că India va deveni, până în 2036, a patra cea mai mare economie mondială în domeniul turismului și călătoriilor.

În prezent, țara ocupă locul al zecelea în acest clasament.