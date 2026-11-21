Iarna, uscarea rufelor în casă poate deveni o adevărată provocare: hainele rămân umede ore întregi, capătă un miros neplăcut, iar umezeala ajunge în pereți și pe ferestre. Italienii folosesc însă un truc care începe chiar din mașina de spălat!

Uscarea rufelor în timpul iernii poate dura chiar și o zi întreagă, iar hainele pot căpăta un miros neplăcut de umezeală. Problema nu este provocată neapărat de spălare sau de cantitatea de detergent folosită, ci, de cele mai multe ori, de timpul îndelungat în care țesăturile rămân umede. Italienii folosesc un truc simplu pentru a scurta perioada de uscare, iar metoda începe încă din mașina de spălat, fără să fie nevoie să așeze hainele pe calorifer.

Atunci când rufele rămân ude timp de mai multe ore, bacteriile se pot înmulți în țesături și pot provoca mirosuri neplăcute. Un studiu publicat în revista Applied and Environmental Microbiology a identificat bacteria Moraxella osloensis drept unul dintre principalii factori responsabili pentru mirosul specific al rufelor umede.

În sezonul rece, temperaturile scăzute, umiditatea și aerisirea insuficientă încetinesc evaporarea apei. Astfel, un uscător supraîncărcat, amplasat într-o cameră rece și cu ușile închise, poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute.

Trucul folosit pentru a preveni această problemă presupune pornirea unei centrifugări suplimentare înainte de scoaterea hainelor din mașina de spălat. Prin această operațiune, o parte din apa rămasă în țesături este eliminată, iar rufele ajung pe uscător mai puțin ude. Metoda este utilă în special în cazul blugilor, prosoapelor și hanoracelor, care rețin cantități mai mari de apă. Totuși, este importantă verificarea etichetelor, deoarece nu toate materialele suportă o centrifugare suplimentară.

La fel de importantă este și poziționarea hainelor pe uscător. Una dintre cele mai frecvente greșeli este aglomerarea acestuia, care împiedică circulația aerului printre țesături. Pentru o uscare mai rapidă, este recomandat să existe suficient spațiu între articolele vestimentare. Cămășile și tricourile pot fi așezate pe umerașe, în timp ce prosoapele trebuie întinse complet, fără pliuri.

De asemenea, hainele care s-au uscat trebuie îndepărtate de pe uscător pentru a permite aerului să circule mai bine în jurul celorlalte articole. Mișcarea aerului contribuie la eliminarea umezelii, nu doar căldura. În acest sens, un ventilator pornit la viteză redusă și orientat spre uscător poate ajuta la accelerarea procesului.

O altă soluție este folosirea unui dezumidificator. Un test realizat de asociația britanică a consumatorilor Which? a arătat că un astfel de aparat poate reduce aproape la jumătate timpul necesar uscării rufelor. Rezultatele sunt mai bune atunci când dezumidificatorul este utilizat într-o cameră de dimensiuni mici, cu ușa închisă.

Apa eliminată din haine în timpul uscării nu dispare, ci ajunge în aerul din încăpere. Testele organizației Consumer NZ arată că o încărcătură de rufe de trei kilograme eliberează aproximativ 1,2 litri de apă. În lipsa unei aerisiri corespunzătoare, umiditatea se acumulează în locuință și poate provoca aburirea geamurilor, umezirea pereților și apariția petelor negre de mucegai în colțurile camerelor.

Pentru a evita aceste probleme, uscătorul de rufe nu ar trebui amplasat lângă pereți sau în colțurile reci ale locuinței, unde umezeala se poate condensa. De asemenea, hainele nu ar trebui întinse direct pe calorifer, deoarece pot împiedica distribuirea căldurii în încăpere.

O altă recomandare este evitarea depozitării hainelor încă umede în dulap, deoarece umezeala poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute. Dacă un articol vestimentar a căpătat deja miros de umezeală, este indicată spălarea lui din nou și uscarea completă înainte de a fi depozitat.