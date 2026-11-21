Uniunea Europeană și Indonezia au semnat, sâmbătă, la Bruxelles, un acord comercial menit să elimine taxele vamale și să stimuleze schimburile economice. Înțelegerea urmărește diversificarea parteneriatelor comerciale și accesul reciproc pe piețe. Comisia Europeană estimează că exporturile europene către Indonezia vor crește cu aproape 40% în următorii 15 ani.

Uniunea Europeană și Indonezia au semnat sâmbătă, la Bruxelles, un acord comercial care urmărește să faciliteze accesul reciproc pe piețele celor două părți. Documentul a fost semnat în prezența președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a ministrului Afacerilor Economice din Indonezia, Airlangga Hartarto.

Ursula von der Leyen a descris acordul drept unul dintre cele mai ambițioase încheiate de Uniunea Europeană în Asia. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, acesta ar putea majora exporturile europene către Indonezia cu aproape 40% în următorii 15 ani.

Șefa Comisiei Europene a precizat că cele două părți reprezintă împreună o piață de 730 de milioane de persoane. De asemenea, aceasta a anunțat că președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, va efectua o vizită la Bruxelles pe 11 decembrie.

Negocierile pentru încheierea acordului au fost finalizate anul trecut, după aproape zece ani de discuții. Demersul face parte din strategia Uniunii Europene de diversificare a relațiilor comerciale, în contextul provocărilor economice generate de relațiile cu Statele Unite și China.

Acordul de parteneriat economic global (CEPA) și acordul privind protecția investițiilor (IPA) urmăresc să încurajeze investițiile în sectoare strategice. Printre domeniile vizate se numără industria vehiculelor electrice, electronica și industria farmaceutică, potrivit Comisiei Europene.

Documentul prevede eliminarea taxelor vamale pentru peste 98% din exporturile europene către Indonezia. Măsura vizează inclusiv produsele alimentare, agricole și industriale. Comisia Europeană estimează că exportatorii europeni vor economisi peste 600 de milioane de euro anual în urma eliminării acestor taxe.

Ministrul Afacerilor Economice din Indonezia, Airlangga Hartarto, a declarat că aproximativ 90% din exporturile Indoneziei către Uniunea Europeană vor fi scutite de taxe vamale. Printre produsele care vor beneficia de aceste facilități se numără uleiul de palmier, încălțămintea, textilele și produsele pescărești.

Airlangga Hartarto a apreciat că avantajele acordului pentru exportatorii indonezieni sunt concrete și măsurabile. De asemenea, acesta a prezentat înțelegerea drept începutul unui nou capitol în relațiile economice dintre Indonezia și Uniunea Europeană.

Uleiul de palmier și defrișările au reprezentat unele dintre principalele subiecte de divergență în timpul negocierilor. Acordul include mecanisme de cooperare privind reglementările și sustenabilitatea, precum și un protocol dedicat uleiului de palmier.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, până în 2042, produsul intern brut al Uniunii Europene ar putea fi cu 16 miliarde de euro mai mare. În cazul Indoneziei, creșterea estimată este de 27 de miliarde de euro, comparativ cu scenariul în care acordul nu ar fi aplicat.

Acordul va putea fi aplicat provizoriu după finalizarea procedurilor interne necesare. Acestea presupun aprobarea Parlamentului European și încheierea procedurilor de ratificare de către autoritățile indoneziene. Comisia Europeană estimează că acest proces s-ar putea încheia la începutul anului 2027.