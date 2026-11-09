Ursula von der Leyen vine astăzi în România. Anunțul făcut înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan și Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni, 9 noiembrie 2026, o vizită oficială în România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Înainte de a ajunge în România și Bulgaria, șefa Executivului european a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind necesitatea restabilirii libertății de navigație în regiune.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, începe luni o vizită în regiunea Mării Negre, în cadrul căreia va avea întâlniri cu liderii din România și Bulgaria.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul european a atras atenția asupra deteriorării situației de securitate din regiune, în contextul atacurilor tot mai frecvente asupra navelor comerciale.

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde ameninţările la adresa securităţii se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente, iar oameni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa. În România şi Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta despre situaţia de pe teren şi despre modul în care Europa îşi poate consolida răspunsul”, a transmis Ursula von der Leyen.

Înaintea deplasării, președinta Comisiei Europene a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Discuțiile au vizat situația de securitate din Marea Neagră, eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului și negocierile programate în această săptămână la Abu Dhabi.

„Libertatea de navigaţie în Marea Neagră trebuie restabilită şi menţinută. Am reiterat sprijinul meu pentru apelul său la un armistiţiu care să vizeze infrastructura alimentară şi energetică. De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs şi despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noştri. Aştept cu interes să mă întâlnesc cu preşedintele Zelenski la Dublin la sfârşitul acestei săptămâni şi să discut cu ceilalţi lideri despre următorii paşi către pace”, a adăugat von der Leyen.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Ursula von der Leyen va fi primită luni, 9 noiembrie, la ora 15:30, de președintele României, Nicușor Dan.

„Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre”, au precizat reprezentanții Administrației Prezidențiale.

La ora 17:00, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan vor susține declarații de presă comune.

Ulterior, la ora 17:45, președinta Comisiei Europene se va întâlni cu premierul Luca Niculescu.

Vizita are loc într-un context de securitate complicat în regiunea Mării Negre, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale, care au determinat aliații NATO să intensifice supravegherea zonei.

Potrivit informațiilor publicate de POLITICO, cel puțin șapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută.

Atacurile s-ar fi soldat cu moartea a doi marinari și dispariția a cel puțin 25 de persoane.

Incidentele au accentuat îngrijorările privind securitatea transportului maritim și apropierea conflictului din Ucraina de teritoriul statelor membre NATO.

România a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru aceste atacuri, avertizând că ele fac parte din intensificarea agresiunii Moscovei împotriva Ucrainei.

În schimb, autoritățile bulgare au evitat să acuze oficial Rusia, făcând referire la drone provenite dintr-o „direcţie estică”.

În acest context, vizita Ursulei von der Leyen urmărește discutarea situației de securitate și a măsurilor prin care Uniunea Europeană își poate consolida răspunsul la amenințările din regiune.

După vizita din România, președinta Comisiei Europene se va deplasa marți, 10 noiembrie, la Varna, în Bulgaria.

Acolo, Ursula von der Leyen va avea o întrevedere cu premierul Radev și va vizita Academia Navală Nikola Vaptsarov.

Miercuri, 11 noiembrie, oficialul european va participa la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP31), organizată la Antalya, în Turcia.

Programul va continua joi, 12 noiembrie, cu participarea la reuniunea Comunității Politice Europene, organizată la Dublin, în Irlanda.

Vineri, 13 noiembrie, Ursula von der Leyen va lua parte, tot la Dublin, la reuniunea informală a Consiliului European.

În aceeași perioadă, președinta Comisiei Europene intenționează să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre evoluția negocierilor și pașii următori către pace.