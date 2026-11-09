Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro. Importurile au trecut de pragul de 100 de miliarde de euro

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 25,54 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu 3,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni, 9 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Importurile au depășit pragul de 100 de miliarde de euro, în timp ce exporturile au totalizat aproximativ 75,3 miliarde de euro. Numai în septembrie, diferența dintre importuri și exporturi a fost de peste trei miliarde de euro.

România a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 25,537 miliarde de euro în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Deficitul este mai mare cu 883,7 milioane de euro, respectiv 3,6%, față de nivelul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025.

În perioada analizată, exporturile FOB au însumat 75,272 miliarde de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În același timp, importurile CIF au ajuns la 100,809 miliarde de euro, după un avans de 4,1%.

Datele arată că România continuă să importe bunuri într-o valoare considerabil mai mare decât cea a produselor exportate, diferența fiind reflectată în deficitul balanței comerciale.

În luna septembrie 2026, exporturile României au totalizat 9,462 miliarde de euro, iar importurile s-au ridicat la 12,540 miliarde de euro.

Astfel, deficitul comercial înregistrat într-o singură lună a fost de 3,077 miliarde de euro.

Comparativ cu septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, în timp ce importurile au avansat cu 9,8%.

Ritmul mai rapid de creștere a importurilor față de exporturi în luna septembrie evidențiază diferența dintre valoarea bunurilor cumpărate din străinătate și cea a produselor vândute peste hotare.

Datele INS privind comerțul internațional cu bunuri sunt calculate pe baza valorii exporturilor FOB și a importurilor CIF.

Potrivit INS, mașinile și echipamentele de transport reprezintă principala categorie de produse comercializate de România pe piețele externe.

În primele nouă luni din 2026, exporturile din această categorie au însumat 34,165 miliarde de euro, reprezentând 45,4% din totalul exporturilor. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea acestora a crescut cu 2%.

La import, mașinile și echipamentele de transport au totalizat 37,178 miliarde de euro, reprezentând 36,9% din valoarea totală a bunurilor aduse în țară. Creșterea anuală a fost de 5,6%.

O altă categorie importantă este cea a mărfurilor manufacturate, clasificate în principal după materia primă, unde exporturile au ajuns la 11,208 miliarde de euro, iar importurile la 16,551 miliarde de euro.

În cazul produselor chimice și al produselor derivate, România a exportat bunuri în valoare de 4,309 miliarde de euro, dar a importat produse de 15,040 miliarde de euro.

La categoria alimente și animale vii, exporturile au totalizat 6,043 miliarde de euro, în creștere cu 8,9%, în timp ce importurile au fost de 8,550 miliarde de euro, în scădere cu 1,7%.

În ceea ce privește combustibilii minerali, lubrifianții și materialele derivate, exporturile au crescut cu 17%, până la 4,945 miliarde de euro, iar importurile au avansat cu 16,8%, ajungând la 9,261 miliarde de euro.

Țările Uniunii Europene continuă să reprezinte principalii parteneri comerciali ai României.

Potrivit INS, valoarea exporturilor către celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene a fost de 53,959 miliarde de euro în perioada ianuarie – septembrie 2026.

Această sumă reprezintă 71,7% din totalul exporturilor României.

În același interval, importurile din statele Uniunii Europene au totalizat 73,067 miliarde de euro, echivalentul a 72,5% din totalul importurilor.

În relația comercială cu statele din afara Uniunii Europene, România a exportat bunuri în valoare de 21,313 miliarde de euro, reprezentând 28,3% din totalul exporturilor.

Importurile din afara spațiului comunitar au însumat 27,743 miliarde de euro, respectiv 27,5% din totalul importurilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată astfel că schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene dețin cea mai mare pondere atât în exporturile, cât și în importurile României.