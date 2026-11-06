Insolvențele au crescut la peste 900 în octombrie în România. Județele și domeniile cele mai afectate

Numărul dosarelor de insolvență deschise în România a ajuns la 935 în octombrie 2026, în creștere cu aproximativ 8% față de luna precedentă. Aproape jumătate dintre dosare provin din numai cinci județe, iar construcțiile, transporturile și restaurantele se numără printre domeniile cu cele mai multe dificultăți.

În octombrie 2026, la nivel național au fost deschise 935 de dosare de insolvență, cu aproximativ 8% mai multe decât în septembrie, potrivit datelor platformei RisCo.ro.

Cele mai multe dosare au fost înregistrate în București, Ilfov, Bihor, Constanța și Timiș. Împreună, cele cinci județe și municipiul București au cumulat 432 de dosare, reprezentând aproximativ 46% din total.

Capitala se află pe primul loc, cu 220 de dosare, echivalentul a 23,5% din totalul național. Numărul acestora a crescut cu 18% față de octombrie 2025 și cu aproape 13% față de septembrie 2026.

În Ilfov au fost înregistrate 66 de dosare, astfel că regiunea București-Ilfov concentrează 30,6% dintre insolvențele raportate în octombrie.

Bihor a ajuns la 61 de dosare, față de 39 în septembrie, în timp ce Constanța a coborât de la 55 la 43 de dosare. În Timiș au fost raportate 42 de dosare.

Analiza subliniază că numărul absolut al insolvențelor trebuie raportat la dimensiunea economiei locale, deoarece județele cu mai multe firme active tind să înregistreze și mai multe dosare.

Comparativ cu octombrie 2025, cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată în Vrancea, unde numărul dosarelor a urcat cu 150%, ajungând la 20.

Creșteri importante au fost raportate și în Dâmbovița, de 89%, Bihor, de 61%, Suceava, de 60%, și Bacău, de 58%. În Constanța, avansul anual a fost de 26%, în Argeș de 23%, iar în Mureș de 14%.

În schimb, mai multe județe au înregistrat scăderi semnificative.

Județ Dosare în octombrie 2026 Evoluție anuală Maramureș 16 -64% Sibiu 14 -55% Iași 27 -21% Prahova 23 -21% Cluj 41 -15%

Cluj se remarcă printre marile centre economice prin reducerea numărului de insolvențe, după ce în septembrie înregistrase o creștere anuală de 20%.

Sibiu și-a continuat tendința descendentă observată în luna precedentă, iar Maramureș a ajuns la numai 16 dosare.

La nivelul sectoarelor economice, lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale continuă să înregistreze cele mai multe insolvențe, cu 79 de dosare în octombrie 2026.

Pe locul al doilea se află transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, unde numărul dosarelor a crescut cu aproximativ 37%.

O evoluție și mai accentuată a fost raportată în sectorul restaurantelor, cu o creștere de aproximativ 162%.

Printre factorii care pot contribui la dificultățile financiare ale firmelor din aceste domenii se numără costurile operaționale ridicate și termenele lungi de plată.

Reprezentanții RisCo atrag atenția asupra importanței verificării situației financiare și juridice a partenerilor comerciali înainte de încheierea unor contracte sau acordarea unor termene de plată, pentru a reduce riscul unor pierderi financiare.