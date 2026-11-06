Insolvențele au crescut la peste 900 în octombrie în România. Județele și domeniile cele mai afectate
SURSA FOTO: Imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI.
Numărul dosarelor de insolvență deschise în România a ajuns la 935 în octombrie 2026, în creștere cu aproximativ 8% față de luna precedentă. Aproape jumătate dintre dosare provin din numai cinci județe, iar construcțiile, transporturile și restaurantele se numără printre domeniile cu cele mai multe dificultăți.
București, Ilfov, Bihor, Constanța și Timiș concentrează aproape jumătate dintre insolvențe
În octombrie 2026, la nivel național au fost deschise 935 de dosare de insolvență, cu aproximativ 8% mai multe decât în septembrie, potrivit datelor platformei RisCo.ro.
Cele mai multe dosare au fost înregistrate în București, Ilfov, Bihor, Constanța și Timiș. Împreună, cele cinci județe și municipiul București au cumulat 432 de dosare, reprezentând aproximativ 46% din total.
Capitala se află pe primul loc, cu 220 de dosare, echivalentul a 23,5% din totalul național. Numărul acestora a crescut cu 18% față de octombrie 2025 și cu aproape 13% față de septembrie 2026.
În Ilfov au fost înregistrate 66 de dosare, astfel că regiunea București-Ilfov concentrează 30,6% dintre insolvențele raportate în octombrie.
Bihor a ajuns la 61 de dosare, față de 39 în septembrie, în timp ce Constanța a coborât de la 55 la 43 de dosare. În Timiș au fost raportate 42 de dosare.
Analiza subliniază că numărul absolut al insolvențelor trebuie raportat la dimensiunea economiei locale, deoarece județele cu mai multe firme active tind să înregistreze și mai multe dosare.
Insolvențele au crescut cu 150% în Vrancea. Scăderi importante în Maramureș și Sibiu
Comparativ cu octombrie 2025, cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată în Vrancea, unde numărul dosarelor a urcat cu 150%, ajungând la 20.
Creșteri importante au fost raportate și în Dâmbovița, de 89%, Bihor, de 61%, Suceava, de 60%, și Bacău, de 58%. În Constanța, avansul anual a fost de 26%, în Argeș de 23%, iar în Mureș de 14%.
În schimb, mai multe județe au înregistrat scăderi semnificative.
|Județ
|Dosare în octombrie 2026
|Evoluție anuală
|Maramureș
|16
|-64%
|Sibiu
|14
|-55%
|Iași
|27
|-21%
|Prahova
|23
|-21%
|Cluj
|41
|-15%
Cluj se remarcă printre marile centre economice prin reducerea numărului de insolvențe, după ce în septembrie înregistrase o creștere anuală de 20%.
Sibiu și-a continuat tendința descendentă observată în luna precedentă, iar Maramureș a ajuns la numai 16 dosare.
Construcțiile rămân domeniul cu cele mai multe insolvențe. Creștere puternică în restaurante
La nivelul sectoarelor economice, lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale continuă să înregistreze cele mai multe insolvențe, cu 79 de dosare în octombrie 2026.
Pe locul al doilea se află transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, unde numărul dosarelor a crescut cu aproximativ 37%.
O evoluție și mai accentuată a fost raportată în sectorul restaurantelor, cu o creștere de aproximativ 162%.
Printre factorii care pot contribui la dificultățile financiare ale firmelor din aceste domenii se numără costurile operaționale ridicate și termenele lungi de plată.
Reprezentanții RisCo atrag atenția asupra importanței verificării situației financiare și juridice a partenerilor comerciali înainte de încheierea unor contracte sau acordarea unor termene de plată, pentru a reduce riscul unor pierderi financiare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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