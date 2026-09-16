România, pe locul 61 din 70 la competitivitate. A pierdut 12 poziții într-un singur an. Budăi: “reformatorii” se laudă cu “reformele”

România a coborât 12 poziții în clasamentul mondial al competitivității realizat de institutul elvețian IMD, ajungând pe locul 61 din 70 de economii analizate în ediția din 2026. Rezultatul a generat reacții politice, Marius Constantin Budăi și Petrișor Peiu criticând situația economică și politicile adoptate de guvernele din ultimii ani.

România se afla pe poziția 49 în clasamentul precedent, astfel că noua ediție marchează o coborâre de 12 locuri. Budăi a pus accent atât pe această evoluție, cât și pe poziția țării în ceea ce privește eficiența mediului de afaceri.

Fostul ministru al Muncii susține că rezultatele trebuie privite dincolo de simpla poziție ocupată într-un clasament, având în vedere elementele luate în calcul atunci când este analizată competitivitatea unei economii.

În mesajul publicat miercuri, Budăi a criticat discursul despre reformele economice și a făcut o comparație între poziția actuală și cea ocupată de România în ediția precedentă a clasamentului.

Marius Budăi consideră că pierderea celor 12 poziții trebuie analizată și prin prisma capacității economiei de a atrage investiții, de a susține companiile și de a crește productivitatea. Acesta a prezentat rezultatul drept un indicator relevant pentru evoluția economiei.

„România pierde 12 locuri la competitivitate, dar “reformatorii” se laudă cu “reformele”. Există momente în care realitatea economică îți dă peste cap propaganda. Acesta este unul dintre ele. Institutul elvețian IMD, unul dintre cele mai cunoscute centre internaționale care analizează competitivitatea economiilor, a publicat clasamentul mondial pentru 2026. România a căzut 12 locuri într-un singur an: de pe 49 pe 61 din 70 de economii analizate. Și nu este vorba despre o simplă schimbare de poziție într-un tabel. Este vorba despre capacitatea unei țări de a atrage investiții, de a crea un mediu favorabil companiilor, de a crește productivitatea și de a genera prosperitate.”

Budăi și-a îndreptat criticile și spre politicile promovate ca fiind favorabile mediului privat. Acesta a făcut referire în special la rezultatul României privind eficiența mediului de afaceri.

Fostul ministru al Muncii susține că rezultatul obținut de România contrastează cu mesajele referitoare la sprijinirea mediului de afaceri și la reformele economice. În același timp, acesta afirmă că PSD a prezentat propriile propuneri pentru stimularea economiei.

„Aici este adevărata ironie. Cei care ne explică permanent că sunt “pro-business”, că mediul privat trebuie lăsat să respire și că statul trebuie să facă “reforme” au reușit performanța ca România să ajungă aproape de coada clasamentului mondial tocmai la eficiența mediului de afaceri.

PSD a venit cu propuneri concrete pentru relansarea economiei. Am propus măsuri pentru susținerea producției, a investițiilor, a agriculturii, a consumului și a mediului privat. Au fost ignorate. De ce? Pentru că veneau de la PSD? Pentru că este greu de găsit o explicație rațională pentru situația în care, într-o economie care încetinește, răspunsul Guvernului este să apese și mai tare frâna, iar soluțiile de relansare să fie puse în sertar.”

În ultima parte a mesajului său, Budăi a comparat poziția României cu cele ocupate de Ungaria, Bulgaria, Peru și Kenya. Criticile sale au fost îndreptate și către Ilie Bolojan.

„Clasamentul IMD arată unde ne-a dus această alegere. România este acum pe locul 61 din 70. În urma Ungariei. În urma Bulgariei. În urma Peru. În urma Kenyei. Acesta este adevăratul bilanț al “marelui reformator și salvator” – domnul Bolojan.”

Clasamentul a fost comentat separat și de Petrișor Peiu. Acesta a atribuit rezultatul guvernelor conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan și a prezentat atât poziția României, cât și scorul obținut.

Peiu a subliniat că România se află pe locul 61, cu 43,1 puncte, și a comparat situația țării cu cea a altor state membre ale Uniunii Europene.

„Performanta guvernelor Ciolacu & Bolojan: România a pierdut 12 locuri în clasamentul global al competitivității economiei și a ajuns pe locul 61, cu un scor de 43,1 puncte. Dintre statele UE doar Slovacia stă mai prost ca noi!”

În continuarea mesajului, Peiu a prezentat pozițiile ocupate de mai multe economii din Europa Centrală și de Est. Bulgaria, Ungaria și Grecia sunt plasate înaintea României în clasamentul citat de acesta.

Petrișor Peiu a comparat rezultatul României cu cel al mai multor țări din regiune. Diferențele sunt prezentate atât prin poziția ocupată, cât și prin punctajul obținut.

„Bulgaria este locul 56 cu 47,6 puncte, Ungaria pe locul 51 cu 51,3 puncte, Grecia locul 50 cu 53,3 puncte. Polonia este locul 41 cu 64,1 puncte, Cehia locul 33 cu 67,3 puncte.”

Peiu a inclus în comparație și economiile aflate în partea superioară a clasamentului, menționând Elveția, Danemarca, Irlanda și Olanda. De asemenea, acesta a indicat pozițiile ocupate la nivel mondial de Statele Unite și China.