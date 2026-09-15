Marius Budăi îl atacă pe Ilie Bolojan pe tema rectificării bugetare: „Reforma de carton nu reduce deficitul, doar mută costurile”

Marius Budăi lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că evită prezentarea unei propuneri de rectificare bugetară și că măsurile de austeritate nu au produs rezultatele promise. Fostul ministru al Muncii invocă situația finanțării spitalelor, blocajele din Programul „Anghel Saligny” și pierderea a 63.000 de locuri de muncă.

Marius Budăi susține că discursul privind reducerea deficitului bugetar nu este însoțit de prezentarea unei rectificări bugetare, document care ar arăta situația concretă a veniturilor și cheltuielilor statului.

„Domnul Bolojan a găsit soluția perfectă pentru un guvern falimentar: să nu-și mai facă niciodată bilanțul. De luni de zile, românii ascultă povestea „succesului bugetar” al lui Ilie Bolojan. Deficitul a scăzut, spune el. Țara e pe drumul cel bun, spune tot el. Ce nu ne spune este că refuză să prezinte o propunere de rectificare bugetară — pentru că o rectificare ar însemna să pună cifrele pe hârtie, iar cifrele nu mint. Practic, românii ar afla că au fost chinuiți, taxați și puși să strângă cureaua degeaba. Austeritatea domnului Bolojan le-a luat din buzunare, fără să le ofere în schimb rezultatele promise”, afirmă Marius Budăi.

În argumentația sa, Budăi face referire și la problemele de finanțare din sistemul sanitar, precum și la epuizarea fondurilor alocate în acest an Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

„Așa că preferă blocajul. Preferă ca spitalele să rămână fără bani pentru medicamente, ca firmele care au lucrat prin Anghel Saligny să aștepte, în continuare, o plată pe care statul le-o datorează. Ministrul propriului guvern, domnul Cseke Attila, a recunoscut-o direct: banii din Saligny s-au terminat, iar decontarea proiectelor abia trece de jumătate. Nu este o problemă tehnică. Este un semnal că, în spatele discursului despre disciplină, statul român, sub conducerea domnului Bolojan, nu-și mai plătește facturile”, susține acesta.

Budăi rezumă criticile la adresa politicii bugetare într-o formulare dură:

„Reforma de carton a domnului Bolojan nu reduce deficitul, doar mută costurile.”

Fostul ministru al Muncii aduce în discuție și situația de pe piața muncii, susținând că 63.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă.

„La final, mai rămâne un rest de bilanț pe care domnul Bolojan nu-l pune niciodată pe slide-uri: 63.000 de oameni care nu mai au loc de muncă, și deci nici taxe, nici contribuții, nici viitor sigur pentru familiile lor. Sunt 63.000 de suflete care în fiecare dimineață nu știu încotro să o apuce.”

Budăi își încheie mesajul acuzându-l pe premier că amână rezolvarea problemelor bugetare, iar costurile ar urma să fie suportate de populație.