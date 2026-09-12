Ilie Bolojan avertizează că România plătește pentru blocajul politic. Ce soluție propune pentru formarea unui nou guvern

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, avertizează că prelungirea crizei politice poate genera costuri tot mai mari pentru populație și economie. Într-o postare publicată sâmbătă, acesta a vorbit despre riscul creșterii dobânzilor, rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru 2027. Liderul PNL a cerut desemnarea rapidă a unui premier credibil și a prezentat varianta unui guvern format din tehnocrați.

Ilie Bolojan susține că România are nevoie de decizii rapide, deoarece lipsa unui guvern cu puteri depline, într-o perioadă marcată de crize interne și externe, poate produce efecte economice tot mai grave. Premierul interimar acuză PSD și AUR că au format o majoritate pentru demiterea Executivului, fără să ofere ulterior o alternativă de guvernare.

„Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi. Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt!”, scrie premierul.

El afirmă că, în cele patru luni în care a condus un Cabinet cu atribuții limitate, membrii Executivului și-au îndeplinit responsabilitățile și vor continua să facă acest lucru până la predarea mandatului.

Potrivit premierului interimar, provizoratul poate continua, însă costurile suportate de România și de cetățeni riscă să crească. Una dintre principalele vulnerabilități este legată de finanțarea statului prin împrumuturi.

„Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual”, a scris Ilie Bolojan.

Instabilitatea politică poate afecta și încrederea investitorilor, deoarece aceștia nu au garanția că viitorul Executiv va continua măsurile actuale de guvernare, susține Ilie Bolojan. În opinia sa, această incertitudine s-ar putea reflecta inclusiv în evaluarea ratingului de țară.

Premierul interimar avertizează și că fondurile alocate unor domenii sunt aproape epuizate, deși bugetele aprobate ar fi trebuit să acopere cheltuielile până la finalul anului. El indică sănătatea și transporturile printre sectoarele în care rectificarea bugetară a devenit absolut necesară și susține că situația a fost provocată fie de incompetență, fie în mod premeditat.

Bolojan atrage atenția că trebuie începută și pregătirea bugetului pentru anul 2027. Acesta afirmă că menținerea procesului de redresare depinde de continuarea reformei administrației și de reducerea cheltuielilor statului.

Premierul interimar declară că nu intenționează să renunțe la mandat și că își va exercita atribuțiile până când responsabilitatea guvernării va putea fi transferată succesorului său. El consideră că plecarea premierului sau a unor miniștri dintr-un Cabinet deja demis ar paraliza inclusiv activitățile guvernamentale curente.

„Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a scris Ilie Bolojan.

Ieșirea din blocaj presupune instalarea cât mai rapidă a unui guvern care să beneficieze de încredere, afirmă Ilie Bolojan. Primul pas ar trebui să fie desemnarea unui premier credibil de către președintele României, după care persoana nominalizată ar urma să negocieze sprijinul parlamentar necesar formării noului Executiv.

Premierul interimar avertizează că prelungirea crizei, deteriorarea climatului democratic și răspândirea dezinformărilor sporesc neîncrederea și tensiunile din societate.

„Poziția PNL a fost clară de la începutul acestei crize: soluția firească era un nou guvern politic, cu răspundere politică”, a transmis liderul liberal.

Ilie Bolojan afirmă că PSD, după ce a format majoritatea parlamentară care a dus la demiterea Guvernului, ar fi putut prelua conducerea Executivului. În opinia sa, partidul fie nu a reușit, fie nu a dorit să își asume această responsabilitate.

PNL, USR și UDMR au propus ulterior o formulă de compromis, bazată pe o rotație la conducerea Guvernului și pe susținere reciprocă între cele două blocuri politice care nu mai pot guverna împreună. Pentru funcția de premier a fost propus Siegfried Mureșan.

Bolojan susține că PSD a respins varianta deoarece o soluție transparentă ar fi presupus asumarea directă a răspunderii. El acuză formațiunea că preferă negocierile netransparente, jocurile politice și transferarea responsabilității către alte partide.

În lipsa unui acord pentru formarea unui Cabinet politic, Ilie Bolojan consideră că o variantă necesară, deși departe de a fi ideală, este instalarea unui guvern neutru, alcătuit din tehnocrați. Acest Executiv ar trebui să primească obiective precise și un mandat limitat.

Printre prioritățile menționate se află rectificarea bugetară, încheierea procedurilor aferente PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027. Noul Cabinet ar trebui, totodată, să păstreze direcția de redresare stabilită împreună cu partenerii și finanțatorii României.

„Dar un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul interimar afirmă că profesioniștii autentici nu ar accepta o asemenea misiune pentru a executa ordine politice contrare intereselor statului, venite din partea celor care refuză să își asume responsabilitatea guvernării.

Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este determinat de o nemulțumire de moment, susține Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, poziția liberalilor are la bază experiența fostei coaliții și modul în care social-democrații și-ar fi urmărit propriile interese politice și clientelare.

Liderul PNL afirmă că România a trecut printr-o perioadă dificilă, iar primele semne ale redresării au început să apară. El susține că eforturile făcute până acum nu trebuie compromise prin prelungirea blocajului politic.